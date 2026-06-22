La Corte Suprema restablece condena por asesinato en caso de Etan Patz, niño desaparecido de NYC.

El Tribunal Supremo el lunes restableció una condena por asesinato en la desaparición en 1979 de Etan Patz, un niño de 6 años.

Los jueces, por un voto de 6-3, aceptaron una apelación de los fiscales de Nueva York que les pidieron que deshicieran una decisión de un tribunal de apelaciones federal que anuló el veredicto. Los tres jueces liberales disintieron.

Los fiscales estaban preparándose para enjuiciar al hombre, Pedro Hernandez, por tercera vez. Su primer juicio terminó en un juicio nulo.

El panel unánime del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito revirtió la condena por asesinato y secuestro de Hernandez en el segundo juicio debido a cómo el juez respondió a una pregunta de los jurados.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, calificó la base para anular la condena como “un argumento débil” que ignoraba esencialmente un juicio de cinco meses con 66 testigos.

Los jueces estuvieron de acuerdo, en una opinión sin firmar, en que los tribunales federales no deberían cuestionar a los tribunales estatales bajo una ley federal de 1996 que pretendía reducir la supervisión de los tribunales federales sobre los juicios penales estatales.

“El Segundo Circuito excedió su autoridad al sostener que Hernández tiene derecho a un alivio”, escribieron los jueces.

Hernández, de 64 años, ha estado cumpliendo una sentencia de 25 años a cadena perpetua en la cárcel.

Bragg elogió la decisión del alto tribunal. “Esta oficina ha mantenido firmemente su búsqueda de justicia para Etan y la familia Patz y continuará defendiendo esta importante condena”, dijo Bragg, un demócrata, en un comunicado.

Los abogados de Hernández dijeron estar “terriblemente decepcionados” por el fallo. “Creemos firmemente que un hombre inocente está en la cárcel por un crimen que no cometió”, dijeron los abogados Harvey Fishbein y Alice Fontier.

Hernández admitió el crimen bajo interrogatorio policial, pero sus abogados dicen que confesó falsamente debido a una enfermedad mental que a veces le hacía alucinar. Hicieron hincapié en que la admisión se produjo después de que la policía lo interrogó durante unas siete horas antes de leerle sus derechos y grabar la entrevista. Hernández luego repitió su confesión en una cinta, al menos dos veces.

Etan desapareció mientras caminaba hacia la parada del autobús escolar en Manhattan en el centro el 25 de mayo de 1979. Hernández trabajaba en una tienda de conveniencia cercana en ese momento, pero el residente de Maple Shade, Nueva Jersey, no se convirtió en sospechoso hasta 2012.

Etan fue uno de los primeros niños desaparecidos en aparecer en envases de leche, y el aniversario de su desaparición se convirtió en el Día Nacional de los Niños Desaparecidos.

Hernández ya ha sido juzgado dos veces. Un jurado no se puso de acuerdo en 2015, y luego un panel diferente de jurados lo condenó en un nuevo juicio en 2017.

Durante las deliberaciones, los jurados de 2017 hicieron una pregunta complicada: si decidían que Hernández no confesó voluntariamente cuando aún no le habían leído sus derechos, ¿debían ignorar sus otras confesiones? El entonces juez respondió simplemente: “la respuesta es no”. El jurado procedió a declarar culpable.

Al anular ese veredicto, el tribunal de apelaciones dijo que la pregunta del jurado debería haber recibido una respuesta más completa, incluida la posibilidad de descontar todas las confesiones.

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La escritora de Associated Press Jennifer Peltz contribuyó a este informe desde Nueva York.