GM: La guerra de Irán está causando aumentos de costos, pero los vehículos caros siguen vendiéndose.

GM: La guerra de Irán está causando aumentos de costos, pero los...

Un SUV de lujo Cadillac totalmente eléctrico, el Escalade IQ 2025, se exhibe durante el día de prensa del Salón Internacional del Automóvil de América del Norte en Detroit, Michigan, el 14 de septiembre de 2023.

General Motors anunció el martes que la guerra en Irán está causando aumentos en los costos de su negocio, pero los gastos inflados del consumidor, como los precios más altos de la gasolina, no han disuadido a los compradores de gastar en vehículos costosos.

La CEO de GM, Mary Barra, dijo que el fabricante de automóviles de Detroit continúa monitoreando cualquier cambio en el gasto de los clientes, pero hasta ahora, la mezcla de vehículos de la compañía se ha mantenido saludable.

Barra dijo que si hay cambios importantes, incluida una transición más evidente hacia vehículos menos costosos o totalmente eléctricos, la empresa se siente bien posicionada para satisfacer esas necesidades.

Por su parte, el director financiero de GM, Paul Jacobson, y Barra dijeron que el fabricante de automóviles de Detroit está trabajando para compensar los mayores costos a través de mejoras en la garantía, eficiencias de costos y posiblemente posponiendo algunas contrataciones.

Los ejecutivos de GM señalaron específicamente los crecientes costos de energía y logística debido a la guerra en Irán y su impacto en el petróleo como factores que están aumentando los costos, pero se negaron a revelar una cantidad exacta del impacto.

En un sentido más amplio, GM dijo el martes que se espera que su desempeño en el primer trimestre compense los incrementos incrementales en los costos de materias primas y fletes, incluidos los de logística y los chips DRAM, de $ 1.5 mil millones a $ 2 mil millones para el año.

Jacobson dijo el martes que la empresa no tiene “preocupaciones reales” sobre escasez en la cadena de suministro que involucre la guerra en Irán, específicamente en relación con materiales crudos, por el momento.

GM dijo el martes que ha desviado y continuará desviando envíos de vehículos, incluidos sus lucrativos pickups y SUV de tamaño completo, a Estados Unidos en lugar de al Medio Oriente en medio de la guerra.