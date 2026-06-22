Vance dice que las conversaciones con Irán sientan una buena base para un acuerdo para terminar la guerra.

OBBUERGEN, Suiza – El vicepresidente JD Vance dijo el lunes que sus extensas conversaciones con altos funcionarios iraníes en Suiza crearon una “buena base para un acuerdo final exitoso”, ya que buscan poner fin de manera permanente a la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron a fines de febrero.

Lo que necesitas saber: -El vicepresidente de EE.UU. JD Vance dice que las conversaciones con los funcionarios iraníes en Suiza sentaron una “buena base para un acuerdo final exitoso” para poner fin a la guerra con EE.UU. e Israel. -El lunes, Vance describió las conversaciones como difíciles pero productivas, con algunos acuerdos alcanzados. -Sugirió descongelar activos iraníes para comprar soja, maíz y trigo estadounidenses. -Las conversaciones de alto nivel han terminado, pero las negociaciones técnicas continúan.

“El acuerdo final es la casa”, dijo Vance a los periodistas después de las conversaciones iniciales con el presidente parlamentario de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf. “Establecimos la base. No hemos construido la casa, pero hemos sentado una base exitosa para llegar a un buen lugar para el pueblo estadounidense”.

Irán señaló “importantes avances” para poner fin a los combates en Líbano y calificó eso como la primera prueba real de las negociaciones.

El esfuerzo de mediación en Suiza, que comenzó el domingo y se extendió hasta el lunes temprano, tuvo momentos difíciles. Pero las conversaciones también llevaron a algunos acuerdos, dijeron los mediadores, mientras que las conversaciones técnicas continúan esta semana.

En otros desarrollos, el Tesoro de EE.UU. emitió una licencia de 60 días que levanta las sanciones sobre el petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra. La licencia autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní. Durará hasta el 21 de agosto.

El secretario del Tesoro Scott Bessent citó las “productivas negociaciones en curso en Suiza” en una publicación en X anunciando la licencia.

(Nota de contexto: Las negociaciones en Suiza han generado importantes avances en la búsqueda de un acuerdo final para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, con el respaldo de otros actores internacionales como mediadores. Se destaca el levantamiento temporal de las sanciones sobre el petróleo iraní y la posibilidad de descongelar activos para adquirir productos estadounidenses).

(Verificación de hechos: Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de Irán en relación con la sugerencia de descongelar activos para comprar productos de Estados Unidos).

(Fact Check sobre hechos: El vicepresidente Vance sugirió que los activos iraníes podrían ser descongelados para comprar productos estadounidenses como soja, maíz y trigo, pero hasta ahora, no ha habido un comentario oficial de Irán al respecto).

(Fact Check sobre hechos: Las negociaciones técnicas continúan tras finalizar las conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán).

En una declaración conjunta, los mediadores de Pakistán y Qatar elogiaron lo que llamaron “progreso alentador”.

El acuerdo provisional para poner fin a los combates en Irán, firmado la semana pasada por los líderes de EE.UU. e Irán, establece un período de 60 días para que los negociadores aborden temas como el futuro del programa nuclear de Teherán, en medio de preocupaciones de que Irán quiera utilizarlo con fines militares, una afirmación que el país niega.

Vance y los funcionarios estadounidenses aseguraron progresos en múltiples frentes, incluido el establecimiento de “mecanismos” para garantizar que el Estrecho de Hormuz, una vía vital para los envíos de energía a nivel mundial, permanezca abierta y que se mantenga un alto el fuego en los combates entre Israel y los militantes respaldados por Irán en el sur de Líbano.

(Nota de contexto: La posibilidad de que se establezcan mecanismos para garantizar la seguridad en el Estrecho de Hormuz y mantener un alto al fuego en Líbano es crucial para la estabilidad en la región y el flujo de energía a nivel global).

(Verificación de hechos: Hasta ahora, no ha habido un comunicado oficial sobre la supuesta afirmación de Trump de que iría sobre Irán, ni comentarios oficiales de Irán al respecto).

([Nota de contexto sobre los efectos del contexto político en las negociaciones: Trump no asistió a la cumbre en Suiza, pero sus declaraciones y posturas políticas han tenido un impacto en el desarrollo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán]).

(Fact Check sobre progreso: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, destacó que se lograron avances significativos para poner fin a la guerra en Líbano, indicando que se trata de un paso importante para las negociaciones).

(Check-negociaciones técnicas: Aunque las conversaciones de alto nivel han finalizado, las negociaciones técnicas aún están en curso para abordar temas clave como el programa nuclear de Irán y el alto al fuego en Líbano).