Una asociación entre Bugatti y el fabricante de equipos de golf Honma

¿Puede un superdeportivo inspirar?un club de golf ? Literalmente no, pero con el nuevo proyecto liderado por Honma y Bugatti, la frontera se vuelve mucho más fina.

Por un lado, un japonés especialista en equipamiento de golf de alta gama; por el otro, uno de los nombres más emblemáticos del mundo de los hipercoches. Juntos desarrollaron una colección de palos de golf que toma prestadas las formas, los detalles y la filosofía de los automóviles. Bugatti para transponerlos directamente a la calle.

Del taller artesanal al diseño de hipercoches

Fundada en Yokohama en 1958, Honma se ha ganado una reputación en el golf gracias a un enfoque todavía muy ligado al trabajo manual y meticulosos toques finales. Bugatti, por su parte, es una marca francesa activa desde 1909, conocida por coches extremos como el Tourbillon y por un diseño que busca siempre destacar, sin concesiones.

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La colección Beres Super Premium es la más espectacular del proyecto. Los palos incorporan elementos típicos de Bugatti, como el parrilla de herradura y determinadas líneas aerodinámicas, adaptándolas a la cabeza del palo. Algunas versiones se producen en cantidades muy limitadas y reciben acabados que recuerdan a las pinturas de los hipercoches.

Tecnología de seguimiento aplicada al green

Junto a esta línea más coleccionista, encontramos el Tour World Premium, diseñado para un uso más concreto en el campo. Aquí, Honma destaca su dominio técnicomientras que Bugatti contribuye principalmente a la identidad visual. Los drivers y hierros están diseñados para proporcionar mayor estabilidad y velocidad a la bola, con soluciones técnicas dirigidas a quienes realmente juegan, no solo a quienes coleccionan.

El proyecto también incluye el Bugatti Putter Super Premium, que incorpora ciertos elementos estilísticos de los coches de la marca francesa, como el parte trasera de la carrocería y detalles inspirados en la instrumentación. El resultado es un objeto que apunta sobre todo a la precisión del gesto y la sensación del impacto, buscando asegurar la continuidad entre el movimiento deportivo y el diseño del automóvil, sin exagerar, pero con una identidad visual afirmada.