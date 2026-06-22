Amazon firma un acuerdo de gran alcance con Kevin Durant y el Boardroom de Rich Kleiman que abarca podcasts, eventos en vivo y más

Amazon’s Wondery tiene como objetivo amplificar el juego de Boardroom, la empresa de medios fundada por el campeón de la NBA Kevin Durant y su socio comercial Rich Kleiman, bajo un acuerdo amplio.

Según el acuerdo, Wondery tendrá derechos exclusivos de distribución y venta de publicidad para la serie de podcasts y series digitales de Boardroom. También planea crear nuevas oportunidades de compromiso de marca y fanáticos para los principales eventos en vivo de Boardroom, junto con transmisiones en vivo anuales en Twitch con el propio Durant. Fundada en el 2019, Boardroom se centra en la intersección de deportes, entretenimiento y negocios.

El portafolio de contenido de Boardroom incluye las franquicias Cover Story y “Boardroom Talks”, con hosts rotativos como Durant, Kleiman, Taylor Rooks y Speedy Morman. A partir de principios del 2027, Wondery distribuirá las series de Boardroom a través de video y audio en los servicios de Amazon, incluidos Prime Video, Amazon Music y los canales de Fire TV gratuitos con publicidad. Los programas seguirán estando disponibles en el canal de YouTube de Boardroom, en Boardroom.TV y donde estén disponibles los podcasts.

Según Amazon, el acuerdo también promete “potenciar” los eventos en vivo característicos de Boardroom, celebrados junto con el Super Bowl, el Fin de Semana de las Estrellas de la NBA y otros momentos importantes del deporte y el entretenimiento, mientras “desbloquea nuevas oportunidades publicitarias en video y redes sociales”.

[Contexto: Acuerdo de colaboración entre Wondery de Amazon y Boardroom de Kevin Durant y Rich Kleiman]

Durant dijo en un comunicado: “Creamos Boardroom sabiendo que a los fanáticos les importa tanto la cultura detrás de los deportes, la música y el entretenimiento como a nosotros. Estamos emocionados de trabajar con el equipo de primera clase de Amazon para llevar ese acceso exclusivo a aún más fanáticos en todo el mundo”.

Matt Sandler, GM de servicios para creadores en Amazon, dijo: “Lo que Kevin y Rich han construido con Boardroom va más allá del contenido y los eventos, es una de las marcas más convincentes en la intersección de los negocios, el deporte y el entretenimiento. Con las crecientes ofertas de creadores y deportes de Amazon, vimos una combinación natural. Estamos ansiosos por expandir la presencia de Boardroom, conectar con audiencias aún más grandes, y crear nuevas oportunidades para que las marcas trabajen con los medios y eventos en vivo característicos de Boardroom”.

Kleiman, quien se desempeña como CEO de Boardroom, comentó: “Este ha sido un año tremendo de crecimiento para nosotros en Boardroom, y trabajar junto al equipo de Amazon para amplificar todo lo que hemos construido a partir del 2027 nos llevará a un nuevo nivel. Esta asociación marca un paso significativo para nuestro equipo y nuestros fanáticos”.

[Hecho: Boardroom se une a la lista de franquicias lideradas por creadores de Wondery, incluyendo acuerdos con Harpo Entertainment de Oprah Winfrey para “The Oprah Podcast” y más; “New Heights” con Jason y Travis Kelce; “Baby, This Is Keke Palmer”; “Mind the Game” con LeBron James y Steve Nash; y “Armchair Expert” con Dax Shepard]

El brazo mediático de Boardroom produce boletines informativos diarios y videos premium que muestran cómo los atletas, ejecutivos, músicos y creadores están llevando el mundo empresarial hacia adelante. La compañía afirma que su red alcanza a más de 52 millones de visitantes únicos cada mes.

Los eventos de Boardroom incluyen la Cumbre CNBC x Boardroom Game Plan anual, activaciones de Fin de Semana de las Estrellas de la NBA y WNBA, y otros momentos destacados como F1 Miami y U.S. Open. En junio del 2025, Boardroom lanzó Boardroom Members Club, una comunidad de membresía integrada que combina contenido premium, programación en vivo, acceso curado y desarrollo profesional. Además, Boardroom Sports Holdings invierte en equipos deportivos y ligas, incluyendo al París Saint-Germain FC, al campeón NWSL Gotham FC y al Philadelphia Union de la MLS. Los proyectos de cine y televisión bajo la marca Boardroom incluyen el ganador del Premio de la Academia “Two Distant Strangers” (Netflix), la serie guionada “Swagger” (Apple TV) y el documental nominado al Emmy “NYC Point Gods” (Showtime).