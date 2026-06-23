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Amazon se asocia con Papa Johns, Beck, Jill Scott, Omar Courtz para nuevos anuncios de Alexa utilizando Agentic AI.

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Valentina Moreno
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Amazon utilizará inteligencia artificial para crear un nuevo formato de publicidad para su asistente digital Alexa. Este nuevo formato permitirá a los clientes realizar compras directamente desde anuncios sin necesidad de dar pasos adicionales como usar códigos QR o un teléfono inteligente. Los usuarios podrán ordenar comida o comprar boletos para conciertos a través de una conversación con Alexa.

La tecnología, llamada “Alexa+ Agentic Ads”, ha firmado acuerdos con Papa John’s para pedidos de comida y con los artistas Beck, Jill Scott y Omar Courtz para la compra de boletos para sus próximos shows. Amazon espera colaborar con más anunciantes en el futuro.

Según Charlotte Maines, vicepresidenta de contenido y publicidad de Alexa, esta nueva tecnología “permite completar la compra dentro del anuncio sin salir de la conversación con Alexa, y te permite ir más allá de comprar productos para explorar experiencias”.

Los clientes podrán hacer preguntas, revisar opciones y completar compras simplemente hablando con Alexa a través de dispositivos como Echo de Amazon. Esta innovación se suma a la variedad de productos publicitarios que ofrece Amazon.

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