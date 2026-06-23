Amazon se asocia con Papa Johns, Beck, Jill Scott, Omar Courtz para nuevos anuncios de Alexa utilizando Agentic AI.

Amazon utilizará inteligencia artificial para crear un nuevo formato de publicidad para su asistente digital Alexa. Este nuevo formato permitirá a los clientes realizar compras directamente desde anuncios sin necesidad de dar pasos adicionales como usar códigos QR o un teléfono inteligente. Los usuarios podrán ordenar comida o comprar boletos para conciertos a través de una conversación con Alexa.

La tecnología, llamada “Alexa+ Agentic Ads”, ha firmado acuerdos con Papa John’s para pedidos de comida y con los artistas Beck, Jill Scott y Omar Courtz para la compra de boletos para sus próximos shows. Amazon espera colaborar con más anunciantes en el futuro.

Según Charlotte Maines, vicepresidenta de contenido y publicidad de Alexa, esta nueva tecnología “permite completar la compra dentro del anuncio sin salir de la conversación con Alexa, y te permite ir más allá de comprar productos para explorar experiencias”.

Los clientes podrán hacer preguntas, revisar opciones y completar compras simplemente hablando con Alexa a través de dispositivos como Echo de Amazon. Esta innovación se suma a la variedad de productos publicitarios que ofrece Amazon.