Diane Warren rinde homenaje a Clive Davis: Perderte hoy se siente como perder a mi padre

Diane Warren rindió homenaje al ejecutivo musical Clive Davis tras la noticia de su fallecimiento el lunes en su hogar en la Ciudad de Nueva York a la edad de 94. La prolífica compositora, que tiene nueve canciones número uno y 33 canciones en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100, lamentó su partida y acreditó a Davis por su éxito en la industria musical, agradeciendo al magnate de la música por siempre apoyar su trabajo.

“Querido Clive, perderte hoy se siente como perder a mi padre”, escribió Warren en su emotivo recuerdo compartido en redes sociales. “Porque siempre fuiste familia para mí. Fue mi papá quien creyó en mí desde el principio, fuiste tú quien nunca dejó de creer en mí. Al tener tantos de tus artistas grabando mis canciones, incluso aquellos que no querían. Y hubo algunos de esos.”

Continuó diciendo: “Me encantaba tocarte canciones y ver tu expresión cuando una canción te conmovía. Realmente amabas las canciones. Y apreciabas profundamente a los compositores. No te importaban los números y los datos, el único dato que importaba era cómo te hacía sentir.” Warren se contó entre los “innumerables artistas y compositores” que le deben todo a Davis y comentó, “Siempre atesoraré nuestra amistad. Nadie se acercará jamás a lo que tú has logrado. Nadie. Nunca.”

“Descansa en paz, mi querido amigo, estoy segura de que habrá grandes voces por descubrir esperando por ti en el Cielo”, dijo Warren antes de terminar su mensaje con un guiño a su éxito de 1996 “Because You Loved Me” interpretado por Celine Dion: “Te amo y soy todo lo que soy porque me amaste. Gracias por eso.”

En una entrevista con The Hollywood Reporter el lunes, Warren habló más sobre lo que diferenciaba a Davis de muchos ejecutivos musicales hoy en día. “Lo loco es que comenzó como abogado. No era un tipo de música formado, y sin embargo poseía un oído, un talento innato, nadie jamás tendrá lo que él tenía. Pude presenciarlo yo misma. Le tocaba una canción, y verlo tan conmovido al escuchar una canción y con lágrimas en los ojos, ya no hay nadie así”, dijo. “Muchos de los ejecutivos de hoy, no escuchan, miran. Miran números. Miran streams de Spotify, números de TikTok, miran toda la porquería que realmente no importa. Todo lo que importa es lo que te hace sentir, lo que te llega al corazón.”

Davis, quien ocupó los principales cargos en sellos discográficos institucionales como Sony, Columbia y Arista, guió a artistas hacia el éxito masivo a lo largo de su extraordinaria carrera de décadas. Jugó un papel fundamental en las carreras de un grupo diverso de artistas ahora icónicos, incluyendo a Whitney Houston, Janis Joplin, Barry Manilow, Grateful Dead, The Notorious B.I.G., Alicia Keys y Kelly Clarkson.