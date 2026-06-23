¿Tecnología o tarot?













Jefe astrolingüista

Prolífico, por decir lo menos, Tsintsadze utiliza la gematría, la interpretación alfanumérica de textos aún practicada en la mística judía, para decodificar los significados encriptados de las palabras en georgiano. Asignando un valor numérico a cada letra según su orden alfabético, Tsintsadze suma los valores numéricos de las letras para comprender el significado oculto de las palabras.

Tomemos la palabra georgiana para “ario” – Arieli, que Tsintsadze escribe que estaba asociada con adoradores del sol y literalmente significaba “fundación” o “raíz”. Asigna un valor numérico a cada letra según su orden alfabético, suma estos números y obtienes 47. ¿Es una mera coincidencia que 47° sea la diferencia de declinación entre las rutas del sol en los trópicos? Tsintsadze piensa que no.

En su búsqueda de mensajes encriptados del pasado, Tsintsadze estudia Iberia: el antiguo reino georgiano de la antigüedad clásica, no la Península Ibérica, y aplica cálculos matemáticos para leer entre líneas la poesía épica georgiana y los manuscritos antiguos.

Descartado por muchos en la comunidad científica de Georgia como un pseudocientífico, Tsintsadze parece haber conectado en un nivel esotérico profundo con el oligarca máximo de Georgia, Ivanishvili. Tsintsadze es un invitado bienvenido en Imedi TV, un portavoz del gobierno financiado por el oligarca.

El Centro de Investigación del Patrimonio Cultural Iberiano, el equipo de investigación de Tsintsadze, tiene su sede en KIU. Miembros seniors de Georgian Dream estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración el año pasado. El profesor de derecho educado en Alemania y rector interino de KIU, Paata Turava, dio un discurso principal.

Desde entonces, el Centro ha estado ocupado promocionando los ‘hallazgos’ de Tsintsadze. Estos incluyen la afirmación de que las palabras georgianas para ‘año’, ‘marea’ y ‘milagro’ llevan un código numérico de 94. Tsintsadze ha ‘demostrado matemáticamente’ que este número es una referencia codificada a la adopción del cristianismo, el inicio de un nuevo calendario y la aceptación de la verdad por la humanidad.

Mucho de esto se adentra en el terreno del excepcionalismo y el nacionalismo. Tsintsadze está en una misión para demostrar que la cultura mundial tomó prestado de los georgianos, no al revés. Existen bases científicamente sólidas para afirmar que Georgia estuvo en el centro de ciertos asuntos de consecuencia mundial, como la vitivinicultura y la migración humana temprana. Sin embargo, Tsintsadze lleva esto a otro nivel, sugiriendo, por ejemplo, que el mundo nos debe una deuda por inventar las artes escénicas.

¿Necesitas pruebas? Es simple, afirma Tsintsadze. La palabra ‘misterio’, cuyas raíces se remontan al griego antiguo y que evolucionó para describir actuaciones religiosas en la Europa medieval, no lleva un significado numérico codificado en griego o latín. Pero aplica dos fórmulas diferentes en georgiano, y obtienes 666 y 99.

“Estos números son el reverso el uno del otro”, dijo un emocionado Tsintsadze en una entrevista, afirmando que la palabra ‘misterio’ en realidad deriva de ‘simetría’ – de ahí los números ‘simétricos’. El hecho de que no haya pruebas lingüísticas de tal conexión etimológica es un detalle menor. Tsintsadze ha deducido de sus cálculos que todo, desde mascaradas hasta rituales de fertilidad, hasta el teatro moderno, se puede rastrear hasta el idioma georgiano.

Si tan solo terminara ahí. Tsintsadze insiste en que el mundo le debe a Georgia la palabra ‘fascismo’ y la esvástica. “Las esvásticas que [los nazis] llevaban en sus brazos eran esvásticas iberas y símbolos iberos que nos fueron arrebatados”, presume.

La sombra del oligarca

La decisión de otorgar legitimidad académica a los intereses de investigación de Tsintsadze desencadenó una feroz reacción. “El gobierno de Georgian Dream está dando lugar a nuevos títulos reconocidos oficialmente basados en la numerología, que es demasiado absurda y demasiado simplista incluso para una novela estilo Dan Brown en un aeropuerto”, escribió un observador, Konstanine Kintsurashvili. “Este es charlatanería con un logotipo universitario”.

Muchos en la comunidad académica de Georgia están convencidos de que la aceptación de la pseudociencia tanto por una universidad clave como por los reguladores de educación de la nación muestra una falta de columna vertebral institucional ante el poder y el dinero.

“El sistema de gobernanza y la dinámica de poder que tenemos son tales que cualquier cosa puede ser impuesta al sistema educativo – o a cualquier otro campo, por cierto – desde arriba. Los especialistas en el área y los reguladores cuyo trabajo es asegurar la calidad – y el sentido común – simplemente lo aceptan”, comenta Elene Jibladze, experta en políticas educativas.

La llegada de la pseudociencia al escenario central del sistema educativo de Georgia podría ser descartada como el capricho extravagante de un solo hombre – si no fuera porque los caprichos de ese hombre estaban definiendo el presente y el futuro de toda una nación. Durante años, Ivanishvili ha moldeado constantemente la nación a su imagen: políticamente, económicamente, incluso botánicamente.

Después de décadas de arduo trabajo, Ivanishvili ha saboteado la integración de Georgia en la Unión Europea, efectivamente exiliado a la oposición del proceso de toma de decisiones políticas y sometido todas las instituciones democráticas a su voluntad. Al ejercer un control total sobre la financiación de donantes internacionales, su gobierno está privando metódicamente a los medios críticos y a los organismos de vigilancia de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción de recursos e ingresos.

El parlamento complaciente de Ivanishvili ha estado promulgando leyes diseñadas para sofocar el disenso político y coartar la libertad de reunión. Ahora que incluso pararse en una acera durante una protesta es castigable por ley, las celdas de prisión están llenas de detractores del gobierno.

La educación se ha convertido en el último frente en el impulso del oligarca para consolidar el poder. Al mismo tiempo que sanciona investigaciones cuestionables, su gobierno ha estado desmantelando las respetadas universidades de Georgia – centros tradicionales de erudición respetada y pensamiento independiente.

¿Reforma o deformación?

Bajo un controvertido proyecto de reforma, el gobierno georgiano está reduciendo el número de inscripciones de estudiantes y cerrando facultades. Irakli Kobakhidze, el primer ministro y el principal defensor de las reformas, ha argumentado que Georgia tiene demasiadas universidades.

“Georgia tiene más universidades que Suiza y Austria, pero no tiene calidad”, dijo Kobakhidze en una entrevista televisada. “Es muy similar al torneo nacional de fútbol de Georgia, donde no hay una competencia significativa entre equipos – o un equipo gana o el otro, pero ninguno puede tener éxito en las clasificaciones para la Liga de Campeones”.

Propuso una solución bajo el lema “Una ciudad, una facultad” – un plan draconiano para reducir los programas de estudio principales de las principales universidades públicas a un único programa de estudio central y eliminar ofertas duplicadas en todo el campo. Por ejemplo, de las cuatro universidades con sede en Tbilisi que ofrecen títulos de derecho, solo la más antigua – la Universidad Estatal de Tbilisi – mantendrá su facultad de derecho, mientras que otras que tardaron años en construirse serán cerradas.

Algunas materias solo se ofrecerán en universidades regionales, en lo que las autoridades llaman un esfuerzo para “descongestionar” el sistema educativo. Aunque la educación superior está concentrada en la capital del país, el plan permite al gobierno vender los activos de las universidades públicas, ya que el cierre de facultades y los nuevos límites de admisión dejarán muchas aulas vacías en todo Tbilisi.

Llamando al proceso de reforma una “deformación”, los críticos advierten que los cambios socavarán la libertad académica, limitarán severamente las opciones de los estudiantes y arruinarán los programas de estudio exitosos. Anticipando despidos masivos y el cierre de programas académicos establecidos, decenas de profesores universitarios y estudiantes se han involucrado en protestas y confrontaciones abiertas con el gobierno.

Keti Tsotniashvili, profesora de políticas educativas, argumenta que la reforma trata en última instancia de afirmar el control sobre la educación. “Lo que enfrentamos ahora es una apropiación intelectual del país”, comenta. “La subyugación y el vaciamiento del sistema educativo junto con los medios y las organizaciones no gubernamentales son componentes clave en el manual de captura del estado. Hemos visto que sucede en otros países, y está sucediendo aquí ahora”.

La Universidad Ilia, una institución pública progresista con sede en Tbilisi donde Tsotniashvili y Jibladze enseñan, soportará el peso de los recortes del gobierno. Los programas de estudio de la universidad están programados para reducirse en más del 75 por ciento, y la cantidad de estudiantes que pueden inscribirse se reducirá en un sorprendente 95 por ciento. “Esto significará la ruina de la universidad”, dice Jibladze.

Muchos miembros del cuerpo docente tienden a pensar que apuntar a la Universidad Ilia es la venganza del gobierno por lo que percibe como el papel de la universidad en las protestas antigubernamentales que han sacudido el país durante más de un año, en las que profesores y estudiantes han participado activamente en muchos casos.

“Personalmente, estoy 100 por ciento seguro de que el principio de ‘una ciudad, una facultad’ fue inventado con un solo objetivo de destruir la Universidad Estatal de Ilia”, escribió el ex viceministro de educación, Davit Zurabishvili, en Facebook.

Descartando tales acusaciones como teniendo motivos ocultos, el primer ministro ha argumentado que el propósito de la reforma es lograr una mejor alineación de la producción del sistema educativo con las necesidades del mercado laboral. “El objetivo de nuestra reforma es mejorar la calidad de la educación profesional en este país”, ha dicho Kobakhidze en declaraciones públicas, agregando que el 60 por ciento de los georgianos empleados no tienen uso para los títulos que poseen.

Los expertos en educación contraargumentan que la perspectiva del mercado laboral adopta una visión muy estrecha de los objetivos de la educación superior. Pero ni siquiera el argumento del mercado laboral se sostiene. En el caso de la Universidad Estatal de Ilia y otras instituciones, los programas sometidos a recortes severos cuentan con un historial muy alto de empleabilidad de graduados.

Además, ¿cómo se compara con la introducción de “astrolingüística” y “astroarqueología” en el plan de estudios? Mientras que se eliminan programas de estudio exitosos en otros lugares, el gobierno ha aprobado con entusiasmo estos estudios oscuros en KIU. Kobakhidze, seleccionado a dedo por Ivanishvili para dirigir el país, no tuvo una respuesta convincente.

El privilegio esotérico

La introducción de los programas de estudio bizarros en KIU apunta a las fallas sistémicas en el manejo de la educación por parte del gobierno. La universidad financiada por multimillonarios opera por encima de los procedimientos nacionales de garantía de calidad en educación: en un marcado contraste con los estándares nacionales, una enmienda de 2022 concedió a KIU una excepción legal exclusiva del proceso de selección que gobierna todas las demás universidades georgianas.

Todas las demás instituciones de educación superior pasan por un riguroso ciclo de escrutinio por parte del Centro Nacional para la Mejora de la Calidad Educativa. En el caso de KIU, la garantía de calidad la proporcionan su junta de asesores internacionales y el brazo de desarrollo institucional de la Universidad Técnica de Múnich. Las adiciones esotéricas al plan de estudios parecen haberse colado a través del mecanismo de garantía de calidad respaldado por los alemanes – al menos inicialmente.

“El mensaje es inequívoco: la educación superior seria puede ser subyugada por razones políticas, pero la charlatanería está protegida e incluso celebrada, ya que tales visiones del mundo resuenan con el pensamiento del individuo más poderoso y menos responsable del país”, escribió Konstanine Kintsurashvili.

A medida que el escándalo se amplió y los críticos arremetieron tanto contra las autoridades como contra KIU por otorgar licencias oficiales a disciplinas oscuras, el gobierno parpadeó. Una nueva ordenanza, publicada el 26 de febrero, eliminó tanto la “astrolingüística” como la “astroarqueología” de la lista oficial de programas de grado.

Esto marcó una victoria para los defensores de la integridad académica y científica y alentó débiles esperanzas de que las autoridades podrían retroceder en otros frentes educativos también.