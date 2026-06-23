Keith Richards dice que The Rolling Stones podrían haber terminado con las giras tradicionales

Keith Richards ha sugerido que The Rolling Stones podrían alejarse de las giras tradicionales a favor de residencias, revelando que las demandas físicas de viajar se han convertido en el mayor obstáculo para que la banda se presente en vivo.

“¡No sé si las giras son posibles!”, dijo Richards a la revista Uncut. “Es el viajar lo que te agota. Pero veo la posibilidad de que hagamos una residencia en algún lugar. En cualquier lugar, ya sea Londres, Nueva York, París, donde sea. ¡Voy a tocar en Roma! Pero no veo por qué no podrían armar algunos shows en un nuevo formato”.

Estos comentarios se basan en las declaraciones recientes de Mick Jagger en BBC Radio 2, donde el líder dijo que “no puede esperar” para volver a la carretera y espera volver a hacer giras “lo antes posible”, aunque reconoció que no sucederá este año. La banda canceló los planes para una gira de estadios en el Reino Unido y Europa en 2026 después de que Richards no pudo comprometerse con la carrera.

A pesar de las preguntas logísticas, Richards dejó claro que el deseo de tocar no ha disminuido. “Seguirá siendo emocionante hasta que algo dentro de mí diga, ‘Esto es todo'”, dijo. “Amo trabajar con los chicos. Quiero decir, ¿qué voy a hacer?”.

Los Stones se están preparando para lanzar su 25º álbum de estudio “Foreign Tongues” el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Grabado en menos de un mes en Metropolis Studios en West London con el productor Andrew Watt, el álbum cuenta con apariciones especiales de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Steve Winwood, junto con una aparición especial del fallecido baterista Charlie Watts grabada durante una de sus últimas sesiones creativas con la banda antes de su muerte en 2021.

El álbum incluye pistas previamente lanzadas como “Rough and Twisted” y “In the Stars”, así como una versión de “You Know I’m No Good” de Amy Winehouse.

Richards reflexionó sobre el proceso de grabación en el anuncio del álbum. “El álbum ‘Foreign Tongues’ tiene una continuidad desde ‘Hackney Diamonds’, y fue genial trabajar en Londres de nuevo y tener esa vibra londinense a nuestro alrededor”, dijo. “Fue un mes de golpe concentrado”.

“Hackney Diamonds”, el primer álbum de material original de los Stones en 18 años, debutó en el número 3 en el Billboard 200 y produjo “Angry”, que se convirtió en el primer éxito británico en el top 40 de la banda desde 2005.