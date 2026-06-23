Keith Richards dice que The Rolling Stones podrían haber terminado con las giras tradicionales.

Keith Richards ha sugerido que The Rolling Stones pueden alejarse de las giras tradicionales a favor de residencias, revelando que las demandas físicas de viajar se han convertido en el mayor obstáculo para que la banda se presente en vivo.

“¡No sé si las giras son posibles!” dijo Richards a la revista Uncut. “Es el viajar lo que te agota. Pero veo la posibilidad de hacer una residencia en algún lugar. Donde sea, Londres, Nueva York, París, en cualquier lugar. ¡Tocaré en Roma! Pero no veo por qué no podrían armar algunos espectáculos en un nuevo formato.”

Estos comentarios se suman a las declaraciones que Mick Jagger hizo recientemente en BBC Radio 2, donde el líder de la banda dijo que “no puede esperar” para volver a la carretera y espera hacer una gira nuevamente “lo antes posible”, aunque reconoció que no ocurriría este año. La banda canceló los planes para una gira de estadios en el Reino Unido y Europa en 2026 después de que Richards no pudo comprometerse con la gira.

A pesar de las preguntas logísticas, Richards dejó claro que el deseo de tocar no ha disminuido. “Será emocionante hasta que algo dentro de mí diga, ‘Así es como es'”, dijo. “Me encanta trabajar con los chicos. ¿Qué voy a hacer?”

Los Rolling Stones se preparan para lanzar su 25º álbum de estudio “Foreign Tongues” el 10 de julio a través de Polydor/Universal Music. Grabado en menos de un mes en Metropolis Studios en West London con el productor Andrew Watt, el álbum cuenta con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers y Steve Winwood, junto con una participación especial del difunto baterista Charlie Watts grabada durante una de sus últimas sesiones creativas con la banda antes de su muerte en 2021.

El álbum incluye pistas previamente lanzadas como “Rough and Twisted” y “In the Stars”, así como un cover de “You Know I’m No Good” de Amy Winehouse.

Richards reflexionó sobre el proceso de grabación en el anuncio del álbum. “El álbum Foreign Tongues tiene una continuidad desde Hackney Diamonds, y fue genial volver a trabajar en Londres y tener esa vibra londinense a nuestro alrededor”, dijo. “Fue un mes de golpe concentrado.”

Hackney Diamonds, el primer álbum de material original de los Stones en 18 años, debutó en el puesto No. 3 en el Billboard 200 y produjo “Angry”, que se convirtió en el primer éxito del top 40 en el Reino Unido de la banda desde 2005.