El hijo de 9 años de Liam Payne nombrado único heredero de la fortuna de $29 millones del cantante

El hijo de Liam Payne, Bear, de 9 años, ha sido nombrado el único beneficiario de la herencia del difunto cantante, que asciende a $29,007,998, según documentos obtenidos por People.

Payne, quien falleció en octubre de 2024 sin dejar testamento, tuvo a Bear con su ex pareja y cantante Cheryl, quien fue nombrada administradora de la herencia de Payne junto al abogado de la industria musical Richard Bray en mayo de 2025. En ese momento, registros del Reino Unido obtenidos por Rolling Stone indicaban que el valor bruto de la herencia de Payne era de £28,594,888 (aproximadamente $38 millones), mientras que el valor neto, después de cubrir deudas y gastos, ascendía a £24,279,728 (o alrededor de $32 millones).

El gobierno del Reino Unido establece que si una persona fallece sin dejar testamento, el pariente más cercano vivo, generalmente el esposo, esposa o pareja civil, seguido de cualquier hijo mayor de 18 años, puede solicitar ser el administrador de la herencia. Aunque parte del dinero puede utilizarse actualmente, la mayoría de la herencia se mantendrá en un fideicomiso hasta que el hijo de Payne cumpla los 18 años, según People.

En 2016, cuando tenía 23 años, Payne comenzó a salir con Cheryl, quien tenía 33 en ese momento. Su hijo, Bear, nació en marzo de 2017. En una publicación en redes sociales anunciando la noticia del nacimiento de su hijo, Payne compartió una foto de él sosteniendo a Bear y escribió: “Estoy increíblemente feliz de dar la bienvenida a nuestro nuevo bebé al mundo, es un momento que nunca olvidaré por el resto de mi vida y mi recuerdo favorito hasta ahora”. Añadió: “Estoy completamente asombrado por su increíble madre y cómo ha sido en todo esto, realmente ha hecho realidad mis sueños”.

Payne falleció el 16 de octubre de 2024 a los 31 años después de caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. Su muerte causó conmoción en la industria musical y sus ex compañeros de banda de One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan, lo recordaron en un tributo.

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre”, escribieron. “Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaban junto a nosotros. lo extrañaremos terriblemente. Te queremos, Liam.”