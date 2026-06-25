La estrategia de supresión de DOGE

En las primeras semanas de 2025, la oscuridad descendió sobre el mundo. Lo que algunos llamaron una idiocracia performática sin parar de los oligarcas estadounidenses, otros lo analizaron como un golpe administrativo. “En los EE. UU., está ocurriendo una verdadera revolución, o más bien, una contra-revolución”, en palabras de la filósofa de la Escuela de Frankfurt Herbert Marcuse, escribió la artista y escritora Nika Dubrovsky en X. “Los fascistas corporativos y sus reguladores capturados son las criaturas más despreciables: son plagiadores. Como muchos de nuestros señores tecnológicos, han tomado la ciencia ficción distópica como una sugerencia, en lugar de una advertencia”, escribió el autor de ciencia ficción y periodista Cory Doctorow en X. El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk (DOGE) operaba siguiendo estas líneas.

En “Edad de Oro: Elon Musk y la radicalización del Valle del Silicio”, Jacob Silverman describe cómo Trump otorgó a “Musk motosierra” el papel de “secretario de reducción de costos” para cumplir su promesa de otorgar al empresario “una forma de autoridad diferente a la de cualquier importante donante anterior”. Musk recibió carta blanca para eliminar el “virus mental despierto” del estado administrativo. DOGE, que “no era una verdadera agencia a nivel de gabinete que requeriría un acto del Congreso”, se estableció para recortar la financiación pública y privatizar programas gubernamentales. “En sus seis meses como jefe no oficial de DOGE, Musk tomó una bola de demolición a las instituciones de gobierno de América. Y lo hizo sin provocar mucha oposición significativa”, observa Silverman.

Musk dio a su equipo de DOGE la tarea de cambiar el software y el diseño de la interfaz del sistema de pagos federales. Tomaron el control a través de una serie de despidos masivos sorpresivos y destrucción de regulaciones, una táctica tomada del asalto de Musk a las oficinas de Twitter en octubre de 2022. Según el vicepresidente JD Vance, la tarea de DOGE era hacer que la burocracia fuera receptiva al presidente electo.

Sin embargo, a pesar de tener en cierto momento más de 100 empleados y supuestamente ahorrado US$214 mil millones, DOGE pronto no logró alcanzar sus objetivos de “eficiencia” oficiales. Mientras el departamento llevaba a cabo sus estrategias tecnosadistas, causando miles de despidos y muertes relacionadas con el cierre de USAID, arruinando simultáneamente el “poder suave” global de EE. UU., la deuda pública de EE. UU. aumentó rápidamente en lugar de disminuir. En consecuencia, DOGE fue oficialmente desmantelado solo diez meses después de Trump II. De hecho, la disputa entre Trump y Musk ocurrió aún antes, en junio de 2025, cuando Trump anunció su gran y hermosa ley que aumentaría el gasto federal de EE. UU.

Pero juzgar el DOGE de Musk únicamente en términos financieros sería un error, ya que esa nunca fue su intención. Como escribe el sociólogo y filósofo Mauricio Lazzarato: “La función del mercado ‘fascista’ nunca es económica. Es, por encima de todo, represiva de la individualización del proletariado y de cualquier acción colectiva o solidaria y, en segundo lugar, disciplinaria”. DOGE servía a los juegos de poder de Elon Musk. Era una fuerza de intervención de hackers única que introducía la “eliminación” como una lógica tecnocultural, experimentando con formas contemporáneas de violencia abstracta. Desde el primer día, DOGE fue diseñado como un arma ideológica y un laboratorio conceptual en uno: el tecno-solucionismo en su peor versión.