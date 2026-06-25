El patrimonio de Leonard Cohen no apoya el plan de Trump de usar Hallelujah en el Rally de la Libertad 250

El patrimonio de Leonard Cohen dejó claro que no ha autorizado el plan del presidente Donald Trump de usar la famosa canción de Cohen, “Hallelujah”, en su rally Freedom 250 el miércoles por la noche.

“El patrimonio de Leonard Cohen ha sabido que la canción ‘Hallelujah’ se interpretará en un rally de Donald Trump el 24 de junio”, decía una declaración publicada en las redes sociales del fallecido cantante. “Este uso no está autorizado, y el Patrimonio no apoya ni aprueba este u otro uso similar”.

El patrimonio concluyó su mensaje con una burla al eslogan de Truth Social de Trump: “Gracias por su atención a este asunto”.

El patrimonio de Cohen ha criticado anteriormente el uso del clásico ampliamente versionado por Trump. Cuando la campaña de Trump utilizó una versión de la canción de Cohen en la Convención Nacional Republicana en 2020, el patrimonio dijo que estaba “consternado de que la RNC procediera sabiendo que el patrimonio de Cohen había declinado específicamente la solicitud de uso de la RNC, y su intento bastante descarado de politizar y explotar de manera tan flagrante ‘Hallelujah'”. En su lugar, el patrimonio sugirió que la campaña de Trump solicitara la canción “You Want It Darker” de Cohen.

El mes pasado, una serie de artistas, incluidos Bret Michaels, Martina McBride, Young MC, the Commodores y Morris Day, se retiraron del concierto Freedom 250 al enterarse de los vínculos de los organizadores con Trump. Tras la implosión pública del evento, Trump anunció que el rally en el National Mall en Washington, D.C., contaría con el cantante country de los años ochenta, Lee Greenwood, y el cantante de ópera Christopher Macchio, quienes interpretarían varias canciones, incluyendo “Nessun Dorma” y “Hallelujah”.

Trump también declaró recientemente que las celebraciones del 4 de julio de este año, que marcan el 250 aniversario de la fundación de la nación, tendrán como acto principal otro rally de Trump.

“El 4 de julio, en el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington, en Washington D.C. hermosa y segura, vamos a organizar el rally de TRUMP más espectacular de todos”, escribió Trump en Truth Social la mañana después de celebrarse una fiesta de cumpleaños de UFC de $60 millones en la Casa Blanca.

“Más de 300 miembros de nuestras fuertes y talentosas bandas militares, orquestas y unidades ceremoniales interpretarán melodías patrióticas y clásicos estadounidenses, y mi lista de reproducción (¡No tendremos a esas personas que te hacen dormir y se quejan constantemente!), mientras celebramos nuestro país”, añadió. “Daré discursos clave que no querrás perderte”.