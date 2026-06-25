Country Thunder Alberta Cancela el Festival Citando Problemas de Infraestructura con la Ciudad de Calgary.

Dos días antes de su inicio previsto, Country Thunder Alberta en Calgary ha sido cancelado.

Los cabezas de cartel del festival del 26 al 28 de junio eran The Red Clay Strays, Kane Brown y Lainey Wilson, con artistas como Cameron Whitcomb, Tyler Hubbard, Ian Munsick, Mark Chesnutt, Noeline Hofmann y Elizabeth Nichols, entre otros.

Los organizadores publicaron en redes sociales el miércoles (24 de junio), “Hoy, hemos tomado la difícil decisión de cancelar Country Thunder Alberta 2026”, citando problemas con la ciudad de Calgary para la cancelación tardía. El post indicaba que la construcción activa, la pérdida de infraestructura crítica y una ordenanza de ruido restrictiva hicieron imposible la ejecución segura y placentera del festival. Señalaban que el festival había estado en contacto con la ciudad para resolver los desafíos, pero no lo lograron.

El festival seguía promocionando su llegada en redes sociales hasta el martes (23 de junio), publicando imágenes del escenario principal y camiones cargando equipos.

Los organizadores detallaron más en el sitio web del festival. Durante meses, Country Thunder ha estado en comunicación directa con la Ciudad de Calgary en un esfuerzo por resolver una serie de desafíos de infraestructura y regulación ligados al nuevo desarrollo de la arena. A pesar de la defensa sostenida, las siguientes condiciones siguen sin resolverse, incluyendo la instalación de una tubería de desvío de agua que hizo que secciones del sitio del festival fueran inutilizables. Scotia Place, un centro de eventos de $1.2 mil millones que será el nuevo hogar de los Calgary Flames de la NHL, está en construcción y abrirá en otoño de 2027.

Kim Blevins, directora ejecutiva de Country Thunder, dijo: “No tomamos esta decisión a la ligera. Nuestros fanáticos viajan desde todo el país para ser parte de esta experiencia y les debemos un evento que puedan disfrutar plenamente. Las condiciones impuestas por la ciudad en Calgary este año hacen que eso sea imposible. Proceder habría significado comprometer no solo la seguridad, sino también la experiencia de los fanáticos y eso no es algo que estemos dispuestos a hacer. Queremos que nuestros fanáticos sientan la música, se pierdan en ella y se vayan habiendo tenido la experiencia por la que pagaron. Las nuevas limitaciones de sonido impuestas a este evento no nos habrían permitido ofrecer esa experiencia.”

Todos los fanáticos recibirán un reembolso completo.

Country Thunder Alberta es uno de los cinco festivales bajo la bandera de Country Thunder. Los otros festivales tienen lugar en Florence, Arizona; Clearwater, Florida; Craven, Saskatchewan y Twin Lakes, Wisconsin.