Zendaya lleva una camiseta de Spider

Zendaya acaba de sorprender a todos con su look casual en la gira mundial de “Spider-Man: Brand New Day”. La ganadora del Emmy lució una simple camiseta negra con la imagen del Hombre Araña en París. Su estilista Law Roach consiguió esta camiseta vintage por $34.99 en eBay, demostrando que el estilo no siempre tiene que ser costoso.

A lo largo de los años, Zendaya y Roach han creado momentos icónicos en la alfombra roja, desde el vestido de Tommy Hilfiger que la convirtió en Cenicienta en el Met Gala de 2019 hasta los trajes para las películas de “Spider-Man”. Recientemente, contaron una historia de boda para su dramedia “The Drama” con un vestido de Vivienne Westwood que Zendaya usó en los Oscars de 2015 y un impresionante vestido de Schiaparelli. También se casaron en la vida real con Tom Holland, aunque su atuendo de boda permanecerá en secreto.

Zendaya continuó su gira de prensa con looks deslumbrantes en Madrid, Amsterdam, Berlín y Roma, antes del estreno de “Brand New Day” en los cines de EE. UU. el 31 de julio.