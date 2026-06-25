Sudáfrica hace historia en la Copa del Mundo para el deleite del entrenador Broos: Dimos una respuesta a todas esas bocas grandes

Sudáfrica hace historia en la Copa del Mundo para el deleite del...

El técnico belga Hugo Broos criticó a los “bocas grandes” que cuestionaron su enfoque después de que Sudáfrica hiciera historia al clasificarse para los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez.

Bafana Bafana venció a Corea del Sur 1-0 en Monterrey, con Thapelo Maseko anotando el único gol en la segunda mitad, para terminar en segundo lugar en el Grupo A y avanzar a un enfrentamiento de octavos de final contra Canadá en Los Ángeles el domingo por la noche.

Broos recibió críticas después de que Sudáfrica solo obtuviera un punto de sus dos primeros partidos contra México y la República Checa, y estaba encantado de silenciar a sus críticos.

“Estoy muy orgulloso del rendimiento de mi equipo y creo que hemos respondido a todos esos bocas grandes de las últimas semanas que pensaban que teníamos que cambiar algo”, dijo el belga Broos.

“Simplemente hicimos lo que hicimos. Hicimos lo que quería hacer y este es el resultado.”

Contexto: Hugo Broos, el entrenador de Sudáfrica, defiende su enfoque después de que el equipo se clasifica para los octavos de final de la Copa del Mundo por primera vez.

Hecho: Sudáfrica se enfrentará a Canadá en un partido de octavos de final.

Broos, de 74 años, está seguro de que sus jugadores pueden dar otra sorpresa cuando se enfrenten a los anfitriones del torneo el fin de semana.

Añadió: “Simplemente sé que los jugadores estarán listos de nuevo e intentarán alcanzar la tercera ronda.

“Debería ser aún más histórico. Pero esos jugadores persiguen esas cosas. Esos jugadores quieren demostrar a todos y mostrar que son un buen equipo. Así que veremos el próximo domingo si podemos avanzar más.”

Hecho: Sudáfrica se enfrentará a Canadá en un partido de octavos de final.

El destino de Corea del Sur sigue siendo incierto. Actualmente están entre los equipos que pasarían como mejor tercero, pero, con más partidos por venir, esa situación podría cambiar.

El desinflado entrenador Hong Myung-bo dejó al astro Son Heung-min en el banquillo y observó cómo la decisión le salía mal mientras los gigantes asiáticos producían una actuación débil.

“En última instancia, todo se reduce a mí”, dijo. “Supongo que tomé las decisiones equivocadas y esa fue la razón por la que tuvimos un mal resultado. Nada más, nada menos.

“Pensamos que Son Heung-min estaría mejor colocado cuando perdieran energía y cuando pudiéramos ver más espacios.

“Por eso queríamos que Son estuviera en su mejor momento, y que el oponente estuviera un poco más débil.”