Terrion Arnold de los Leones arrestado, enfrenta posibilidad de cadena perpetua en caso de robo a mano armada

El esquinero de los Lions, Terrion Arnold, fue arrestado y acusado de cuatro cargos de secuestro y cuatro cargos de robo a mano armada el miércoles, y ahora enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable.

Arnold, de 23 años, se entregó a las autoridades con una orden judicial en la cárcel de Orient Road en Tampa, Florida, informó Detroit Free Press.

Permanecía detenido a las 22:46 horas.



Foto de reserva de Terrion Arnold. Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough

En una declaración publicada a través del representante de Arnold, Arnold “niega categóricamente cualquier participación en los asuntos subyacentes a las acusaciones formuladas en su contra y mantiene su inocencia”.

Los Leones emitieron un comunicado en el que dijeron que están al tanto de la situación, pero no harán más comentarios “por respeto al proceso legal en curso”.

Boakai Hilton supuestamente planeó el robo y la golpiza de un hombre que era conductor de Arnold, junto con dos de los asociados del conductor. Arnold creía que el conductor le había tendido una trampa para que le robaran más de 250.000 dólares en efectivo y bienes de un Airbnb en el que se alojaba en febrero.

Los registros de Free Press muestran que Arnold descubrió el dinero y los artículos faltantes cuando salía de Airbnb el 1 de febrero, pero no denunció el crimen hasta dos días después.

El presunto secuestro y robo a mano armada poco después de la medianoche del 4 de febrero.

“No hay pruebas creíbles que vinculen al señor Arnold con estas acusaciones”, dijo la representante de Arnold, Denise White. “En cambio, el gobierno parece confiar en el testimonio de múltiples delincuentes convictos que han admitido su propia participación y pueden tener incentivos sustanciales para repartir culpas en un esfuerzo por reducir sus sentencias.

â€”Sr. Arnold espera con ansias su día en la corte y confía en que el proceso judicial conducirá a su reivindicación final”.



Terrion Arnold, de los Leones, representa el himno nacional antes de un partido contra los Browns en Ford Field. Imágenes falsas

Sin embargo, la oficina del fiscal del estado dijo en su propio comunicado que Arnold orquestó “el secuestro y el robo apenas unas horas después de informar los artículos perdidos al Departamento de Policía de Largo”.

Los fiscales tienen la intención de presentar una moción previa al juicio para mantener al esquinero de los Lions en la cárcel hasta su juicio porque consideran que “sigue siendo un peligro para la comunidad”.

Lyndell Hudson, Christion Williams y Freddie Hughes, otros tres acusados ​​en el caso, se enfrentan a cadena perpetua. Hilton enfrenta tres cargos de delito grave de robo, tres cargos de delito grave de secuestro y un cargo de delito grave cada uno de conspiración para cometer robo y conspiración para cometer secuestro.

Dos acusadas en el caso, Arianna Del Valle y Jasmine Randazzo, aceptaron acuerdos de declaración de culpabilidad que incluyen que ambas acepten testificar con sinceridad para la fiscalía en cualquier caso judicial futuro.