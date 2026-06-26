Phoebe Bridgers nos brinda magia medieval con Lost Boys

Phoebe Bridgers anuncia su primer álbum en solitario en seis años, “Lost Weekend”, junto con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Lost Boys”. El sencillo comienza con unos segundos de voces filtradas a través de un efecto de vocoder antes de que entre la familiar voz de Bridgers. La canción tiene trompetas celebratorias que recuerdan a “Kyoto” y un coro eufórico en el que Bridgers detalla a los “lost boys” que nunca crecen, nunca regresan a casa y nunca gastan su dinero en el almuerzo. El video, dirigido por Lance Oppenheim y Pablo Rochat, la muestra en un surrealista mercado renacentista donde hombres vestidos como caballeros montan motocicletas hacia el sol. “Lost Weekend” fue producido por Bridgers, Jack Antonoff y sus colaboradores habituales, con la participación de otros artistas como Lucy Dacus, Julien Baker, Christian Lee Hutson, Marshall Vore, Harrison Whitford, Rob Moose y Mike Mogis. El álbum está programado para ser lanzado el 14 de agosto a través de Dead Oceans. Bridgers dará inicio a la gira Lost Tour el 15 de septiembre en Indianápolis, Indiana, y como sus recientes shows acústicos sorpresa, esta gira será completamente libre de teléfonos. La artista confía en que sus fans respetarán su petición de no grabar el espectáculo con dispositivos electrónicos.