Mundial 2026: Sebastián Beccacece pasa del borde de la historia del Mundial con Ecuador

La campaña de clasificación de Ecuador para la Copa del Mundo comenzó con una deducción de tres puntos que se les impuso en 2022 por alinear al colombiano Byron Castillo, quien, según Chile, no era elegible para jugar las eliminatorias para la Copa del Mundo en Qatar.

Comenzaron las eliminatorias de 2026 con Félix Sánchez, quien los guió a tres victorias en seis partidos antes de que el ex técnico de Qatar fuera despedido en julio de 2024, inmediatamente después de una derrota en cuartos de final de la Copa América ante Argentina.

“Perdieron la tanda de penaltis y Sánchez fue despedido en el vestuario después del partido”, dijo a BBC Sport el experto en fútbol sudamericano Tim Vickery.

“Tratan a sus entrenadores con gran dureza”.

El reinado de Beccacece comenzó con una derrota por 1-0 ante Brasil, pero su equipo no volvió a perder en 11 partidos y se clasificó para la Copa del Mundo como subcampeón de Sudamérica, sólo detrás de la Selecao.

Eso significó que llegaron al torneo con grandes expectativas y con una racha de 19 partidos invictos.

Pero estuvo lejos del comienzo que ellos o sus seguidores esperaban.

A la derrota en el último suspiro por 1-0 ante Costa de Marfil en el primer partido le siguió un humillante empate sin goles ante el debutante Curazao, que puso a los aficionados en contra del entrenador.

“Lamento mucho no haber llegado al corazón de la afición ecuatoriana”, había dicho.

“Para los fans que no me conocen, creo que no encajé del todo con ellos. Hay algo que no les gusta de mí y eso está bien”.

Después de una carrera sin importancia como jugador, Beccacece se ganó su reputación como asistente de Jorge Sampaoli durante la era de éxito de Chile hace una década, ayudándolos a llegar a la Copa del Mundo 2014 y asegurar su primer título de Copa América en 2015.

También fue asistente de Sampaoli en el Mundial de 2018 con Argentina mientras estaba a cargo del Elche español antes de unirse a Ecuador.

Después de haber planeado el cambio de rumbo de Ecuador en la Copa del Mundo, el técnico de 45 años quizás haya logrado la mayor hazaña de su carrera como entrenador.

“Nunca nos sentimos en el infierno, ni en el cielo”, afirmó tras vencer a Alemania.

“Tenemos los pies en la tierra y sentimos y pensamos de la manera correcta”.