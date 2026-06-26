India en la ONU busca responsabilidad por ataques a escuelas en conflictos.

India ha pedido que aquellos que atacan escuelas y niños en conflictos sean responsabilizados, diciendo que la protección sin rendición de cuentas es incompleta. Hablando en un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el fortalecimiento de la prevención y protección de la educación para niños afectados por conflictos armados, India dijo que la educación debe seguir protegida incluso durante la guerra.

El Representante Permanente de la India ante la ONU, el Embajador Harish Parvathaneni, dijo: “La educación es un derecho que debe perdurar en tiempos de conflicto. Es un derecho cuyo cumplimiento es una de las contribuciones más poderosas a la paz duradera. India sigue firme en su compromiso de proteger a los niños en conflictos armados y de defender su derecho a aprender, crecer y realizar todo su potencial”.

Abordando el debate en las Naciones Unidas el miércoles, Parvathaneni subrayó que “la protección sin rendición de cuentas es incompleta. Aquellos que atacan escuelas y niños con impunidad deben rendir cuentas”. India también señaló el Informe Anual del Secretario General de la ONU sobre Niños y Conflictos Armados de 2025, que presentó estadísticas alarmantes, incluido un aumento del 44 por ciento en los ataques a escuelas en un solo año.

El último informe del Secretario General dijo que las violaciones contra niños en conflictos armados alcanzaron niveles “alarmantes” en 2025, con un número sin precedentes de niños afectados. Las Naciones Unidas verificaron 38,558 violaciones graves que afectaron a 24,174 niños en 2025, incluidos 15,493 niños, 7,990 niñas y 691 cuyo sexo era desconocido. El número de niños sometidos a múltiples violaciones graves aumentó de 3,137 en 2024 a 3,176 en 2025.

El informe dijo que las partes en conflicto no cumplieron, o socavaron activamente, sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y continuaron cometiendo violaciones graves con total impunidad. Agregó que las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las violaciones graves y fueron los principales perpetradores del asesinato y mutilación de niños, ataques a escuelas y hospitales, y la denegación de acceso humanitario.

Parvathaneni dijo que casi 473 millones de niños, o más de uno de cada seis a nivel mundial, viven en zonas de conflicto o están huyendo de ellas, y más de 85 millones de ellos no tienen acceso a educación. “Estas cifras son un veredicto condenatorio sobre el fracaso colectivo de la humanidad para traducir compromisos en realidad sobre el terreno”, dijo. Añadió que proteger la educación de un niño significaba proteger el futuro de una nación, y que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de proteger y promover los derechos de los niños.

Dijo que el Derecho a la Educación en India es un derecho fundamental en la Constitución, que garantiza la educación gratuita y obligatoria hasta los 14 años. Para ampliar el acceso a una educación de calidad, dijo, India lanzó DIKSHA, la plataforma digital nacional para la educación escolar, que ha ampliado el acceso al aprendizaje a través de contenido interactivo y herramientas impulsadas por inteligencia artificial en múltiples idiomas. Añadió que los esfuerzos internos de India para asegurar una educación asequible y de calidad también moldean su compromiso internacional sobre el tema.

Parvathaneni dijo que India ha utilizado la tecnología digital como una herramienta importante para apoyar el acceso a la educación, especialmente donde la educación presencial está interrumpida, incluido durante la pandemia de Covid. “Nuestra experiencia nos ha convencido de que el acceso al aprendizaje digital puede ser el puente que ayuda a los niños a acceder a la educación durante conflictos”, dijo.

También dijo que la inversión en educación para aquellos que soportan el mayor peso de la guerra es esencial. “India ha realizado inversiones sostenidas para facilitar la educación de refugiados y comunidades desplazadas de nuestra región, reconociendo que la continuidad del aprendizaje es una de las herramientas más poderosas para la resiliencia y la recuperación”. Agregó que India también ha invertido en la reconstrucción de infraestructuras educativas, incluidas escuelas y centros de formación profesional, en diferentes países, incluidos los de su región.

La intervención de India en la ONU reunió su llamado a la rendición de cuentas, la preocupación por el aumento de los ataques a las escuelas y su énfasis en la educación como un derecho que debe protegerse para los niños afectados por conflictos armados. – Fin

Publicado Por: India Today Web Desk Publicado En: 26 de junio de 2026 06:48 IST