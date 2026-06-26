La denunciante Sarah Wynn

La denunciante de Meta Sarah Wynn-Williams está demandando a la empresa tecnológica por sus esfuerzos para “silenciarla”. Una queja de 57 páginas presentada en un tribunal de distrito de EE. UU. en California el jueves argumenta que un fallo de arbitraje provisional solicitado por Meta para evitar que Wynn-Williams publicite su libro de memorias, Careless People, fue “impropio e ilegal” y una “violación flagrante de la primera enmienda”. También acusa a la empresa de “vigilancia coercitiva”.

Wynn-Williams, que entre 2011 y 2017 se desempeñó como directora de política pública global en Facebook, publicó sus memorias de su tiempo en la empresa en marzo de 2025. El libro contenía denuncias de una cultura interna tóxica, incluido acoso sexual y prácticas discriminatorias basadas en el género. La empresa describió el libro como una “mezcla de reclamos anticuados y previamente reportados sobre la empresa y acusaciones falsas sobre nuestros ejecutivos”.

Tras la publicación, Meta buscó una orden de emergencia para evitar que Wynn-Williams promocionara el libro, bajo el argumento de que había firmado un acuerdo de indemnización que incluía cláusulas de arbitraje y no difamación.

La queja del jueves, acompañada de una declaracion de 285 páginas de Wynn-Williams, sostiene que el acuerdo de indemnización es inaplicable en parte porque se firmó bajo presión financiera. Dice que cuando Facebook despidió a Wynn-Williams en agosto de 2017, la empresa sabía que su terminación le quitaría “beneficios laborales críticos” – descritos como “piedras angulares de su estabilidad financiera” – lo que significaba que “no tenía otra opción” que aceptar el acuerdo de indemnización, permitiéndole conservar muchos beneficios y obtener un pago en efectivo significativo.

A finales de mayo, Wynn-Williams apareció en el festival literario de Hay en Gales junto a la periodista Carole Cadwalladr y el académico Tim Wu, pero no habló, basándose en consejo legal. A pesar de esto, Meta escribió al árbitro meritocrático el 12 de junio solicitando que imponga sanciones adicionales basadas en su aparición, revela la queja.

Según las presentaciones de arbitraje de Meta, sus representantes han asistido a las apariciones públicas de Wynn-Williams, “han reunido fotografías y registros escritos de sus movimientos, y han viajado por toda la longitud del Reino Unido para hacerlo, incluido haciendo el largo viaje a Gales rural para el festival de Hay, todo para documentar que en cada evento, la Sra. Wynn-Williams no dijo nada sobre Meta o su libro”, afirma la queja. La empresa también ha pedido al árbitro de méritos que obligue a Wynn-Williams a revelar una lista de sus próximas apariciones públicas.

Después de la aparición de Wynn-Williams en Hay, las ventas de su libro aumentaron un 304.5% semana a semana. Más de 150,000 copias de Careless People se han vendido en todas las formatos en el Reino Unido desde su publicación, según Pan Macmillan.

La queja afirma que Meta está “persiguiendo” a Wynn-Williams “no solo porque se negó a ceder a la avaricia y el poder de Meta, el Sr. Zuckerberg y otros ejecutivos, sino también para infundir miedo en el corazón de cualquiera que se atreva a considerar hablar la verdad sobre las prácticas ilegales y abusivas de Meta en interés público”.

En un comunicado, Meta dijo: “Esta ex empleada está tratando de usar el proceso legal para vender libros, lo que un árbitro ya determinó que violaba el acuerdo que firmó con la empresa cuando aceptó un gran acuerdo financiero hace años”.

Mike Harpley, editor de no ficción de Macmillan y editora de Wynn-Williams en el Reino Unido, dijo que la presentación “detalla cómo Meta ha hecho cumplir su orden legal contra Sarah Wynn-Williams con una campaña escalofriante de vigilancia. Careless People plantea problemas cruciales para la sociedad y las acciones de Meta impiden la necesaria conversación pública en el Reino Unido y más allá”.

Ravi Naik, director legal de AWO Legal y abogado de Wynn-Williams en el Reino Unido, dijo que Meta había utilizado un árbitro privado para “silenciar” a la denunciante. “Ni juez, ni juicio ni hallazgo de que haya dicho algo falso. Simplemente un procedimiento secreto entre un árbitro y una de las corporaciones más poderosas del mundo”.

Sobre la queja del jueves, Naik dijo: “Esta es la primera vez que Sarah ha podido explicarle al mundo lo que le ha sucedido. Los documentos judiciales registran los hechos a los que Sarah ha sido sometida y revelan hasta qué punto Meta ha llegado para silenciarla”.