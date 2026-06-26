Noticias del mundo en breve: prevención del ébola, muerte de niños en Yemen, elecciones en Colombia, campaña climática en Japón.

Un brote declarado en mayo en la República Democrática del Congo ha infectado a más de 1,000 personas y ha matado a casi 300.

El Coordinador de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, anunció la financiación, proporcionada a través del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU (CERF), el jueves.

Apoyará el fortalecimiento de la vigilancia, la capacidad de laboratorio, la gestión de casos y la prevención y control de infecciones en Burundi y Sudán del Sur, ambos en riesgo de transmisión transfronteriza.

Las agencias de la ONU y los socios humanitarios continúan respondiendo al brote dentro de la RDC, donde más de 51,000 personas han recibido asistencia alimentaria desde que se declaró el brote y las medidas de contención han interrumpido el comercio, reducido la disponibilidad de alimentos y aumentado los precios en las áreas afectadas.

Incluso con el apoyo de la OMS y el Centro de Control de Enfermedades de África (CDC) para aumentar la capacidad de laboratorio, la ONU reiteró su llamado el jueves para que los donantes aumenten el apoyo para que los humanitarios puedan seguir brindando asistencia vital.