Alemania decepciona al perder ante Ecuador en el Mundial 2026

¿Qué hacer con un partido más de la fase de grupos del Mundial cuando ya has ganado el grupo? La respuesta es anotar a los dos minutos de partido y no mirar atrás. Alemania hizo la primera parte, pero luego se desvaneció cuando el impulso fue reemplazado por una derrota complicada que expone las limitaciones de este equipo.

Hay una manera de interpretar esto como una derrota que puede agudizar las mentes, que puede acabar con cualquier complacencia antes del nocaut. El capitán de Alemania, Joshua Kimmich, se mostró ciertamente optimista ante la derrota.

“Seguimos invitando al rival a atacar dándole vueltas al balón, lo que lo hace más fuerte”, dijo Kimmich en MagentaTV, y añadió: “Afortunadamente, esto no cambia mucho. Pero no podemos permitirnos más pérdidas. Eso está claro. No podemos permitir que entren uno o dos goles en cada partido. Tenemos que minimizar el número de pérdidas de balón y así podremos vencer a cualquiera”.

Pero no fue así como se sintió en East Rutherford cuando sonó el pitido final. Se sintió como si Alemania hubiera pasado de ser un equipo en forma, que superó las expectativas de sus fanáticos, aprovechando las olas de alegría que acompañan a las grandes victorias y las victorias de último minuto, a uno que se detuvo en seco. La canción que ha acompañado a este equipo en el torneo hasta el momento ha sido “El tren no tiene frenos”. Hoy, no sólo se frenaron, sino que el equipo pareció descarrilarse.

Leroy Sané le dio a Alemania una ventaja temprana, pero se desvaneció rápidamente Imagen: Matthias Koch/Picture Alliance

Otro partido aguantado más que disfrutado

David Raum comenzó en lugar del lesionado Nathaniel Brown (quien se espera que regrese para el partido eliminatorio de Alemania) y tuvo un partido para olvidar. Antonio Rüdiger sustituyó al lesionado Nico Schlotterbeck y tardó en empezar, antes de mejorar. Pero no estaban solos. Felix Nmecha, que hasta ahora ha sido el jugador más destacado de Alemania en el torneo, tuvo problemas. Aleksandar Pavlovic se retiró de la segunda mitad, ya que también había sido amonestado.

También fue duro para Leroy Sané, quien anotó el primer gol de Alemania y habría sido la historia del día después de semanas de fuertes críticas de los medios. Al final, incluso su actuación decayó ante la decepción colectiva de Alemania.

El resultado empeoró por el hecho de que el primer gol de Alemania no debería haberse mantenido: el árbitro estadounidense Tori Penso extrañamente decidió no penalizar a Aleksandar Pavlovic en la preparación después de que la bota del jugador del Bayern terminó en la cara de un oponente. Si a esto le sumamos el penalti que Alemania nunca recibió debido a una falta de Sane en la preparación, fue un día en el que muchas cosas que podían salir mal salieron mal.

Jamal Musiala y Florian Wirtz trabajaron duro sin balón, pero les cuesta imponerse. Los comentarios de Rüdiger la semana pasada llamando a los jugadores ofensivos de Alemania resultan aún más elocuentes después de esta derrota: “No hay presión, pero os necesitaremos”.

Dependiendo de a cuál de los líderes alemanes se escuchara, el deseo también era un problema. O no.

“La diferencia hoy es que el rival quería ganar más que nosotros”, dijo Kimmich después.

“¿Ecuador lo quería más que nosotros? Eso es una tontería”, dijo Nagelsmann, en marcado contraste.

Desarticulado y desmantelado

La necesidad de Alemania es ahora mayor que nunca. Quizás Deniz Undav se desate desde el principio. Aquí, en el estadio de Nueva York y Nueva Jersey, la multitud volvió a llamar al delantero y una vez más Nagelsmann respondió. Pero esta vez, a pesar de sus mejores esfuerzos, no hubo actos heroicos por parte del hombre de Stuttgart, que anotó tres goles y dos asistencias en dos apariciones como suplente antes de esto.

Se hicieron una serie de cambios, quizás el más notable fue el de Malick Thiaw en lugar de Kimmich en el lateral derecho cuando Alemania pasó a una defensa de tres. Como comentó después un aficionado alemán, parecía un partido amistoso.

“Por supuesto, hicimos sustituciones de manera diferente a como lo habríamos hecho de otra manera, tal vez en momentos en los que necesitábamos absolutamente otro gol. Pero ahora no puedo decirle a ningún jugador que no lo dio todo. Para mí esto es demasiado simplista”, dijo Nagelsmann posteriormente a MagentaTV.

La intervención de Gonzalo Plata para meter el balón en la portería justo antes de que cayera en las manos de Manuel Neuer pareció una consecuencia natural de todo lo que había sucedido antes. Para Neuer, hasta ahora este ha sido un regreso extraño. No tuvo posibilidades de detener el rayo de Nilson Angulo y para el gol ganador de Plata no vio venir al lateral. Ecuador terminó el partido con dos goles de sólo tres tiros al arco.

No se detiene la ola amarilla

Las escenas del tiempo completo no eran para Alemania. Eran para Ecuador. Un mar de alegría amarilla y ondulante al reservar su lugar en las rondas eliminatorias con una victoria histórica contra los cuatro veces campeones de la Copa del Mundo. Lágrimas, niños sobre los hombros, canciones que hacen estallar los pulmones en la explanada: los fanáticos de Ecuador sabían lo que habían hecho y se aseguraron de que todos lo supieran.

Alemania abandonó el campo rápidamente, saludando brevemente a sus fanáticos, pero deseosa de desaparecer del caldero de cemento del estadio New York New Jersey que expuso su propia pesadez. ¿Revocar a Manuel Neuer fue la decisión correcta? ¿Este grupo simplemente no es tan bueno como se pensaba hace dos semanas? ¿Será Paraguay o Australia un obstáculo? Las preguntas se arremolinarán. Mientras tanto, Nagelsmann quiere tiempo.

“La lección más importante que podemos aprender es la paciencia”, dijo Nagelsmann después. “Cuando empiezas tan bien, tenemos que centrarnos más en la paciencia. Si conseguimos la ventaja, tenemos que estar más tranquilos en determinadas situaciones”.

Pronto descubriremos lo tranquilos que están Alemania y Nagelsmann. Más importante aún, descubriremos si se perdió algo más que un simple juego aquí en East Rutherford.

Editado por: Matt Pearson