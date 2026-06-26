Dirigida a todos los jugadores del mundo del golf de Europa continental, la nueva sede europea de las marcas Titleist y Footjoy abrió sus puertas cerca de Chantilly, al norte de París. Un espacio que reúne herramientas de montaje ultramodernas pero también una fábrica de montaje de palos.

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Bien conocido por todos los golfistas con sus marcas. Titular y piejoyel grupo acushnet celebró la semana pasada una fecha importante al inaugurar su nueva sede europea en Montataire, muy cerca de Chantilly y el aeropuerto Roissy Charles de Gaulles.

Para la ocasión, casi 150 personas del mundo del golf Estuvieron presentes directivos, distribuidores, periodistas, pero también algunas personalidades y numerosos jugadores profesionales como Bernd Wiesberger, Matteo Manassero, David Ravetto, Oihan Guillamoundeguy, Jeong weon Ko, Grégory Bourdy, Damien Perrier y Sébastien Gros.

Esta sede europea reúne un edificio principal con oficinas ultramodernas pero también numerosas salas equipadas con las últimas tecnologías y dedicadas a las marcas Titleist y FootJoy. Así encontramos un simulador Titleist para el gran juego, un estudio de putt Scotty Cameron, un taller personalización del club, una sala FootJoy con la tecnología de ajuste de calzado FJ Fit Lab, pero también un área de fitness Instituto de Rendimiento Titleist.

Justo al lado, otros dos enormes edificios albergarán líneas de montaje de clubes y se inaugurará a finales de 2027. Se contratarán unas sesenta personas para trabajar allí. Estas instalaciones permitirán preparar y entregar todos los palos pedidos mediante montaje a países de Europa continental. En Francia, los golfistas ya pueden disfrutar del Centro Nacional de Adaptación Titleist instalado en el campo de golf de Chantilly, un centro de montaje que fue ampliado y renovado para la ocasión.