Bryan Adams se burla de los sueños expansionistas de Donald Trump con la canción de protesta 51st State: Más te vale mostrar respeto

Bryan Adams tiene un mensaje muy claro para cualquiera que piense que su país de origen, Canadá, está en venta: “Nunca seremos el 51º estado”. El roquero nacido en Ontario lanzó una canción de protesta directa dirigida a una audiencia en particular el miércoles (1 de julio), justo a tiempo para el Día de Canadá, que este año celebra el 159 aniversario de la Confederación de nuestros vecinos del norte.

“51st State”, fue lanzada en YouTube y otras plataformas de redes sociales como una respuesta picante a las consideraciones repetidas del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre absorber la nación soberana en su jurisdicción y hacer que sea, bueno, simplemente retomando el título de la canción.

“Somos mucho mejores juntos/ Pero el paralelo 49/ Se ha convertido en una línea en la arena/ Permíteme decirte claramente/ Cuando estás hablando de mi patria/ Es mejor que muestres respeto/ Porque aquí cuidamos de los nuestros”, canta Adams en la enérgica canción de rock predicando la unidad nacional ante amenazas de una toma hostil.

Sin nombrar específicamente a Trump, pero dejando poco margen de dudas sobre su objetivo, Adams también arremete contra otro de los favoritos de Trump en lo que se refiere a la guerra económica cuando advierte: “Así que déjame darte un consejo, señor/ Quizás tienes demasiado en tu plato/ Cargándonos con aranceles/ Pero nunca seremos el 51º estado.”

Durante gran parte de su segundo mandato, Trump ha hecho amenazas repetidas sobre anexar Canadá, mientras imponía una serie de aranceles intermitentes. Esta provocación sin motivo ha resultado en un aumento de la unidad canadiense y el orgullo nacional, así como aranceles de represalia a las exportaciones de energía, boicots de productos estadounidenses por parte de los consumidores y la retirada de licores estadounidenses de los estantes de algunas regiones.

La estrella de “Summer of ’69” también incluye un recordatorio directo de la relación mutuamente beneficiosa de más de un siglo entre las dos naciones que comparten el límite terrestre internacional más largo (8,891 kilómetros) en el mundo. “Tal vez hayas olvidado/ Tal vez simplemente no te importa/ Pero siempre estuvimos a tu lado/ Por esa libertad que compartimos”, dice, advirtiendo de la manera más canadiense posible que, si se les empuja al límite, sus legendariamente educados compatriotas podrían no ser tan amables esta vez.

“Puedes empujarnos al límite/ Pero cuando la carretera se divide/ Encontrarás un muro de arce/ Con nosotros al otro lado”, canta. Adams, quien lanzó su decimosexto álbum de estudio, “Roll With the Punches”, en agosto pasado bajo su propio sello discográfico Bad Records -que también publicó “51st State”- tiene programado salir de gira por los EE. UU. este verano comenzando con un espectáculo el 24 de julio en el Enterprise Center en St. Louis.

Escucha “51st State” a continuación.