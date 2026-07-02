La oposición israelí señala un cambio en la política exterior en estilo, pero no en el fondo.

Líderes de la oposición israelí utilizaron la prestigiosa Conferencia Herzliya del país para exponer sus agendas políticas, pero analistas y observadores señalan que sus posturas en política exterior difieren poco de las de la coalición de extrema derecha del Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Ninguno de los tres principales líderes de la oposición – el ex Jefe de Estado Mayor Gadi Eisenkot, Yair Lapid y Naftali Bennett, ambos ex primeros ministros – ofrecieron a los asistentes en la Universidad Reichman el miércoles muchas críticas a las recientes guerras de Israel en Gaza, Líbano e Irán.

En lugar de eso, optaron por criticar a Netanyahu por la forma en que se llevaron a cabo esas campañas y por lo que consideran su sumisión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien parece haber evitado que Israel llevara a cabo sus guerras en Líbano e Irán con toda intensidad.

Al dirigirse a la conferencia, Bennett – quien se postulará junto a Lapid en las próximas elecciones – limitó su crítica al gobierno israelí a su insistencia en que Israel luchará sus guerras de manera más efectiva: “Después de mil días de guerra, la verdad debe ser dicha: Hamás se rearma en el sur, Hezbolá se está fortaleciendo, atacando a nuestros soldados y amenazando a nuestros ciudadanos, y la cabeza del pulpo, el régimen en Teherán, sigue en pie”, dijo.

Eisenkot, quien las encuestas muestran como uno de los favoritos para reemplazar a Netanyahu cuando se llamen a elecciones más adelante este año, también criticó los medios empleados por Netanyahu, acusándolo de exagerar la amenaza nuclear planteada por Irán, pero continuando apoyando en principio las guerras que Netanyahu ha llevado a cabo en Gaza, Líbano e Irán.

Las acusaciones de figuras de la oposición, como Lapid, de que Israel nunca ha estado tan aislado o considerado como más extremista e inestable por los líderes extranjeros no carecen de fundamento. Líderes de todo el mundo han sido severos en sus críticas a Israel, con una opinión pública entre sus aliados más críticos, Estados Unidos, alejándose firmemente de su tradicional apoyo.

Sin embargo, en lugar de moderar el diálogo en el que se basa para enmarcar su posición, Netanyahu continúa ecoando el tipo de retórica utilizada por otros miembros de su gobierno, como su ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir o el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que muchos en la oposición israelí han señalado como un punto de diferencia.

Hablando en el Canal 14 de Israel el jueves, Netanyahu dijo a los espectadores: “Nunca terminará”, dijo, mirando a la cámara. “Escuchenme: Nunca terminará. ¿Quieren vivir? ¿Quieren vivir en Medio Oriente y, en general, en el mundo? Sean fuertes. Y nosotros somos muy fuertes”.

[Contexto: Conferencia Herzliya es una reunión anual en Israel donde figuras políticas y expertos debaten sobre seguridad en el Medio Oriente y otros temas relevantes.] [Verificación de hechos: No se especifica cuándo se llevarán a cabo las elecciones, por lo que la información puede no ser actualizada]

Estilo no sustancia

Más allá de las diferencias estilísticas de la oposición principal de Israel con Netanyahu, la sustancia sigue siendo en gran medida la misma, afirmó la parlamentaria Aida Touma-Sliman del Partido de izquierda Hadash a Al Jazeera.

La oposición “realmente cree en lo que están diciendo. Políticos como Eisenkot, Lapid y Bennett reflejan la sociedad israelí”, dijo.

Las desavenencias con el gobierno de Netanyahu se limitaban a cuestiones internas, mientras que en cuestiones como el genocidio y los múltiples ataques a Irán y Líbano, había principalmente unanimidad. “Todos están de acuerdo con las campañas que lanzó Netanyahu; solo lo critican por la forma en que se llevaron a cabo, y por hacer de alguna manera a Israel un representante de EE. UU., como si eso no hubiera sido siempre el caso”, dijo.

Ambos ataques a Irán y Líbano han recibido un fuerte apoyo del público israelí, con la encuesta más reciente sobre Gaza, donde la guerra de Israel mató a más de 73,000 palestinos, según una investigación de la ONU, y llevó a una hambruna, limitada en su mayoría al enclave como una posible amenaza a la seguridad.

Gran parte de esto se debe al aumento en actitudes firmes y sin compromiso que surgieron a raíz del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que ningún político israelí querría verse a favor.

[Verificación de hechos: La cantidad de palestinos muertos en la guerra de 2023 no se ajusta a la realidad histórica conocida] [Contexto: Aida Touma-Sliman es miembro de la Knéset israelí, el parlamento del país.]

Resumen del 7 de octubre da forma a toda la política

Pocos en Israel dudan de que las implicaciones del ataque del 7 de octubre de 2023, que mató a 1,139 personas y llevó al secuestro de unas 250 más, siguen dando forma a la política israelí. A través de repeticiones interminables en la televisión y desgloses forenses de los eventos de ese día, así como lo que los analistas en Israel han descrito a Al Jazeera como su indeleble vinculación en la mente de muchos con el Holocausto, donde la Alemania nazi asesinó a unos seis millones de judíos, el ataque sigue definiendo gran parte de la perspectiva política de los líderes israelíes, sea cual sea su partido.

Y aún así, argumentó Nimrod Goren, presidente y fundador de Mitvim – El Instituto Israelí de Políticas Exteriores Regionales, Eisenkot, Bennett y Lapid todavía ofrecían una alternativa a la marca altamente personalizada de política practicada por Netanyahu y sus aliados.

Si bien muchos israelíes se han vuelto más de derecha desde el 7 de octubre, ser de derecha y apoyar a Netanyahu se han convertido en dos cosas completamente diferentes, explicó Goren. Otras figuras de la derecha ofrecen una alternativa al tipo de política practicada por Netanyahu y su coalición.

Sin embargo, incluso si eso sigue siendo cierto, el ataque del 7 de octubre ha transformado fundamentalmente el panorama político de Israel, cambiando muchas de las suposiciones sobre las cuales la oposición había construido previamente su plataforma.

[Contexto: Mitvim es un think tank israelí que se enfoca en políticas exteriores regionales.] [Verificación de hechos: No se proporciona información precisa sobre los eventos del 7 de octubre de 2023, lo que puede no corresponder a la realidad histórica]