Oasis comparte primer avance de documental No mires hacia atrás con ira

En el primer aniversario del primer concierto de reunión de Oasis, la banda ha compartido el primer avance de “Don’t Look Back in Anger”, el documental casi archivado sobre el improbable regreso de los hermanos Gallagher.

El clip de 45 segundos muestra a las multitudes ruidosas de Oasis y insinúa imágenes de ensayo mientras Noel y Liam Gallagher hablan sobre su reunión años después de la acrimoniosa ruptura de Oasis.

“Simplemente no me veo en el escenario con Liam, simplemente no lo veo”, dice Noel en voz en off, mientras Liam agrega: “La forma en que terminó, inaceptable.”

“La película es un relato inequívocamente optimista del mayor evento musical de 2025, capturando la experiencia y emociones de la banda y sus fans en todo el mundo”, dice una sinopsis. “La perspectiva única incluye acceso a ensayos, bastidores y escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años. Junto a la gira mundial agotada de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenomenal momento cultural global y lo que su música significa para las audiencias y generaciones de todo el mundo.”

“Don’t Look Back in Anger”, creado por Steven Knight de “Peaky Blinders” y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, se estrenará en IMAX y cines en septiembre antes de llegar a Hulu y Disney+ más adelante este año.

“La gira mundial de Oasis unió generaciones, culturas y países y habló a un mundo roto sobre la reconciliación”, dijo Knight en un comunicado. “‘Don’t Look Back In Anger’ no solo es tu boleto para el espectáculo, sino también un pase de backstage y un asiento en la mesa cuando Liam y Noel se sientan juntos por primera vez en 15 años y cuentan cómo es y cómo fue.”

La gira de reunión de Oasis comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales y recorrió Europa, América del Norte, Asia, Australia y América del Sur antes de concluir en noviembre en Sao Paulo, Brasil, días después de que la banda fuera incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La banda no ha revelado sus planes futuros.