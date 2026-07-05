Imported Article – 2026-07-05 17:58:04

“Obsession” ha alcanzado otro hito importante en la taquilla, superando los $400 millones en ventas de boletos a nivel mundial.

Después de dos meses en los cines, el éxito de terror independiente ha recaudado una notable cantidad de $403 millones, incluyendo $245 millones en Estados Unidos y $157 millones en el extranjero. La fantástica fantasía romántica retorcida, dirigida por el YouTuber Curry Barker, fue producida con tan solo $750,000 y adquirida por Focus Features por $14 millones en el Festival de Cine de Toronto del año pasado, por lo que “Obsession” se ha convertido en una sensación increíblemente rentable.

La mayoría de las películas disminuirían (o abandonarían los cines por completo) después de ocho fines de semana en cartelera. Sin embargo, no es el caso de “Obsession”, que logró mantenerse atractiva durante las vacaciones del 4 de julio con $5.3 millones en Estados Unidos y $12 millones a nivel internacional. Se acerca a la marca de $250 millones en América del Norte, un umbral que pocas películas (de cualquier tipo) logran alcanzar en estos desafiantes tiempos post-pandémicos.

El thriller de bajo presupuesto se estrenó en mayo con $17 millones en América del Norte, un comienzo muy alentador para una película original. Luego sucedió algo notable: las ventas de boletos continuaron aumentando, resultando en cuatro fines de semana consecutivos que superaron a su debut.

El boca a boca positivo y el entusiasmo del público de la Generación Z han impulsado la asistencia a “Obsession”, que sigue a un romántico incurable llamado Bear (Michael Johnston) que hace un pacto faustiano para ganarse el corazón de su amor platónico, Nikki (Inde Navarrette). “Obsession” y el éxito sorpresa de A24 “Backrooms”, otra película de terror que generó interés, contradicen la sabiduría convencional de que los jóvenes no estaban realmente interesados en la pantalla grande. Resulta que la generación TikTok también quiere ir al cine. “Backrooms”, dirigida por el YouTuber Kane Parsons, también ha tenido un gran éxito en la taquilla con un impresionante total de $347 millones en todo el mundo.

“Existe una nueva generación de cinéfilos que tienen un gusto muy específico por las películas de terror que es bastante diferente”, dijo Jason Blum, quien produjo “Obsession” y “Backrooms” a través de su compañía Blumhouse-Atomic Monster, a Variety a principios de este verano. “Hay mucha preocupación sobre lo teatral, y esta es realmente un nuevo área de crecimiento.”