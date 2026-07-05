La cadena de sándwiches Jersey Mikes presenta de manera confidencial para la OPI.

Jersey Mike’s ha presentado confidencialmente una oferta pública inicial, anunció la empresa el lunes. El anuncio llega más de un año después de que Blackstone comprara una participación mayoritaria en la cadena de sándwiches en un acuerdo que se dice valoró a Jersey Mike’s en aproximadamente $8 mil millones. Después de que se cerró el acuerdo con Blackstone, Jersey Mike’s nombró al ex CEO de Wingstop, Charlie Morrison, para dirigir la empresa. Morrison lideró la cadena de alitas de pollo durante una década, llevándola a través de su propia IPO y un período de crecimiento histórico. Con más de 3,000 ubicaciones en todo el país, Jersey Mike’s es la segunda cadena de sándwiches de hoagie más grande de los EE. UU., solo superada por Subway. Jersey Mike’s reportó ingresos de $309.8 millones en 2025, un aumento del 10.6% respecto al año anterior, según documentos de divulgación de franquicias. La cadena también informó un ingreso neto de $183.6 millones en 2025, por debajo del ingreso neto del año anterior de $238.8 millones. El fundador Peter Cancro comenzó a trabajar en una tienda de sándwiches en Jersey Shore a los 14 años en 1971; cuatro años más tarde, reunió suficiente dinero para comprar Mike’s Subs. Cancro luego cambió el nombre y comenzó a franquiciar la cadena. Hasta la venta a Blackstone, era el único propietario de Jersey Mike’s. La presentación confidencial es el primer paso para que Jersey Mike’s se cotice en bolsa. Si sale a bolsa, será la primera IPO de restaurante desde la oferta de Black Rock Coffee Bar en septiembre. El mercado de ofertas públicas iniciales ha estado tibio, aunque eso podría cambiar este año. La volatilidad del mercado, la incertidumbre económica y el reciente bajo rendimiento entre las acciones de IPO han llevado a un retraso en las cotizaciones. Sin embargo, se anticipan varias IPOs de alto rendimiento, como la oferta de SpaceX que podría valorar a la empresa en $1 billón, en los próximos meses.

[Contexto: Jersey Mike’s es una cadena de sándwiches muy popular en Estados Unidos.] [Verificación de hechos: En una versión anterior del artículo se informó incorrectamente que los ingresos de Jersey Mike’s en 2025 fueron de una cantidad diferente.]