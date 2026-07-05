Brasil no ha formulado un plan anti

Carlo Ancelotti no ha elaborado un plan específico para detener a Erling Haaland antes del enfrentamiento de octavos de final de la Copa del Mundo de Brasil con Noruega el domingo.

Después de victorias por 2-1 para ambos equipos en la ronda de 32, con Brasil logrando vencer a Japón mientras que Noruega superaba a Costa de Marfil, lucharán por un lugar en los cuartos de final.

Será el quinto enfrentamiento entre Brasil y Noruega en todas las competiciones, y el segundo en un Mundial tras la victoria 2-1 de los vikingos en 1998.

De hecho, Noruega está invicta en los cuatro partidos anteriores entre los equipos (G2 E2), mientras que este será su primer encuentro con Haaland.

El delantero del Manchester City ha marcado cinco goles en tres partidos en este Mundial, habiendo descansado en el último juego de la fase de grupos de Noruega contra Francia. En total, tiene 25 goles en sus últimos 13 partidos internacionales competitivos, anotando en cada uno de esos encuentros.

Haaland podría convertirse ahora en el octavo jugador europeo en marcar en cada una de sus primeras cuatro apariciones en un Mundial, y el primero desde el italiano Christian Vieri en 1998, pero Ancelotti ha advertido contra centrarse demasiado en el número nueve de Noruega.

“N o creo que exista tal cosa como un plan ‘anti-Haaland'”, dijo Ancelotti. “No necesito decirles a mis jugadores cómo defenderse, se han enfrentado unas cuantas veces.

“Todo el mundo sabe cómo trabaja. No tengo nada que explicarles a mis defensores sobre cómo jugar contra él.

“Obviamente, se han enfrentado a él varias veces, así que solo estamos enfocados en estar bien preparados para el partido, entender las características básicas del oponente, y sabemos que son muy peligrosos ofensivamente.

“Noruega es un equipo desafiante, un equipo que tiene estructura, tiene muy buena organización, así que tenemos que jugar a nuestro mejor nivel, pero creo que estamos en un momento en el que podemos jugar a nuestro mejor nivel, porque estamos confiados y hemos salido de un partido desafiante contra Japón.”

El jefe de Noruega, Stale Solbakken, también prefirió centrarse en el enfrentamiento general entre los equipos, en lugar de comentar sobre los duelos anteriores de Haaland con el rival de la Premier League, Gabriel Magalhaes, quien se asociará con Marquinhos en el centro de la defensa de Brasil.

“Brasil tiene una de las mejores parejas de defensores en este torneo, dos jugadores que están a un nivel internacional de primer nivel”, dijo Solbakken.

“Habrá algunos duelos difíciles entre ellos y Erling, pero para mí es más Brasil contra Noruega.”

Pero el centrocampista de Brasil, Bruno Guimaraes, uno de los varios jugadores en las filas del Selecao que se enfrenta regularmente a Haaland a nivel de club, conoce la importancia de mantenerlo fuera del juego.

“He jugado contra él y para mí, es uno de los mejores delanteros del mundo, junto con [Harry] Kane”, dijo el jugador del Newcastle United. “Debemos intentar evitar que le llegue el balón.

“Es marcar mientras atacamos, como decimos. Siempre debe haber alguien pegado a él para no darle espacio, porque sabemos que con un balón puede decidirlo; no debemos darle ese balón.”

Brasil dará la bienvenida a Raphinha de nuevo a sus filas después de que el delantero del Barcelona sufriera una lesión durante la fase de grupos, mientras que queda por ver si Ancelotti hará cambios en su alineación después de que Gabriel Martinelli decidiera el juego ante Japón desde el banquillo.