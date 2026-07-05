Los fuegos artificiales regresan al Monte Rushmore después de una pausa de seis años mientras Trump encabeza la celebración de America 250

RAPID CITY, SD (KOTA) – Los fuegos artificiales iluminaron los cielos sobre el Monte Rushmore el viernes por la noche para el primer espectáculo en el monumento nacional en seis años, mientras el monumento albergaba eventos relacionados con el 250 aniversario de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump asistió a la celebración y pronunció comentarios como parte de un programa que también incluyó bandas militares, sobrevuelos y homenajes a las fuerzas armadas. El evento atrajo a una multitud limitada, la asistencia estuvo restringida a los poseedores de boletos de lotería seleccionados en un sorteo de abril.

Para algunos asistentes locales, el regreso de los fuegos artificiales al Monte Rushmore fue un momento único en la vida.

“Esto será algo único en la vida”, dijo Steve Dutton, residente de Rapid City. “Fenomenal”, añadió Maryann Dutton.

Dutton, un veterano de la Fuerza Aérea, dijo que vino para ver el espectáculo completo.

â€”Los fuegos artificiales… ver al presidente… los sobrevuelos… escuchar la banda militar. Soy un veterano, así que eso es increíble”, dijo.

Visitantes de fuera del estado también viajaron para asistir al espectáculo. Isaac Fallon, de Cheyenne, Wyoming, dijo que el semiquincentenario hizo que la noche pareciera histórica.

“Estados Unidos sólo cumple doscientos cincuenta años una vez y estaremos aquí en el Monte Rushmore, uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos”, dijo Kincaid.

Trump no fue el único retorno importante. La empresa de fuegos artificiales de renombre mundial Pyro Spectaculars Inc. también regresó al Monte Rushmore para el espectáculo. En su propuesta, la compañía dijo que planeaba revelar “efectos estroboscópicos y de cambio de color únicos nunca antes presentados en los EE. UU.”.

La celebración también atrajo a varios invitados políticos de alto perfil, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el secretario del Interior, Doug Burgum, el senador estadounidense Mike Rounds, el fiscal general de Dakota del Sur, Marty Jackley, el candidato republicano a gobernador Toby Doeden y el gobernador de Dakota del Sur, Larry Rhoden, quienes pronunciaron comentarios que enfatizaron el patriotismo y el servicio militar antes de los fuegos artificiales y el discurso del presidente.

El discurso de Trump se basó en gran medida en temas de excepcionalismo, historia e identidad nacional estadounidenses.

â€”Doscientos cincuenta aÃ±os de gloriosa independencia. Y doscientos cincuenta años de majestuosa libertad estadounidense”, dijo Trump, y luego agregó: “Por la gracia de Dios, Estados Unidos de América es la nación más exitosa, más exitosa y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad”.

Trump también se refirió a la Declaración de Independencia y destacó a los cuatro presidentes tallados en el Monte Rushmore: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, calificándolos de fundamentales para que la nación alcanzara el hito de los 250 años.

Los funcionarios de Mount Rushmore dijeron que querían asistir muchas más personas que las entradas disponibles, y alentaron a quienes estaban en casa a mirar de forma remota. Blaine, director de programas de interpretación en Mount Rushmore, dijo que la celebración se transmitió a través del Departamento de Turismo de Dakota del Sur e instó a las personas que no pudieron asistir a participar localmente.

“Se está transmitiendo a través del Departamento de Turismo de Dakota del Sur… desafortunadamente no pueden estar aquí… pero acéptalo, ve a la celebración local del quincuagésimo aniversario y conéctate con este país”, dijo.

Las autoridades dijeron que la planificación del evento comenzó hace aproximadamente un año, con semanas de preparativos en el lugar hasta el viernes por la noche. El Servicio de Parques Nacionales también señaló que el próximo año se cumplirán 100 años desde que comenzó la talla en el Monte Rushmore, y se espera que los eventos reconozcan ese aniversario.

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