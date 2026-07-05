La Casa Blanca se burla de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce con un letrero editado de MSG

La Casa Blanca se burla de la boda de Taylor Swift y...

El presidente de los Estados Unidos se pronunció sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce con una publicación en redes sociales que se burlaba de la celebración de la súper pareja en el Madison Square Garden de Nueva York.

Dada la bien documentada disputa entre el presidente Donald Trump y la estrella del pop, no sorprendió cuando la Casa Blanca compartió una imagen editada en redes sociales después de que Swift y Kelce se casaran el viernes (3 de julio).

En la foto alterada, el letrero digital del lugar fue cambiado para leer “Trump es tu presidente.”

“¡¡¡HA PASADO!!!” fue el título del meme compartido por la Casa Blanca.

La publicación hacía referencia al letrero real fuera del icónico lugar de la ciudad de Nueva York, que Madison Square Garden había compartido en Instagram para conmemorar la ocasión. El letrero original decía “¡RECÉN CASADOS!” en letras negras sobre un fondo rosa, confirmando que la pareja se había casado.

Un día antes, la Casa Blanca compartió otra imagen en su cuenta X oficial haciendo referencia a Swift con un póster inspirado en la gira de Eras y con Trump. “Ha sido un largo tiempo llegando…”, decía la leyenda.

Trump y Swift han estado en una disputa pública desde 2018, con tensiones que aumentaron después de que la cantante respaldara a Kamala Harris en la elección presidencial de 2024. Trump respondió más tarde publicando “¡ODIO A TAYLOR SWIFT!” en Truth Social.

El presidente más tarde adoptó un tono más conciliatorio después de que Swift y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se comprometieron en agosto pasado.

“No, creo que es un gran jugador, creo que es un gran chico”, dijo Trump durante una reunión. “Creo que ella es una persona fantástica. Así que les deseo mucha suerte.”