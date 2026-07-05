Estrella de la Copa del Mundo de EE. UU. Folarin Balogun tiene suspendida la suspensión de tarjeta roja antes del partido contra Bélgica.

El astro del fútbol estadounidense Folarin Balogun será elegible para jugar en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de la USMNT contra Bélgica el lunes, después de que la polémica suspensión de un partido por tarjeta roja del delantero fue suspendida por la FIFA.

FIFA anunció el domingo que “la implementación de la suspensión del partido se suspende por un período de prueba de un año”.

Balogun recibió la tarjeta roja durante la segunda mitad del partido de EE.UU. contra Bosnia-Herzegovina la semana pasada después de chocar con el pie de un jugador contrario. La sanción provocó la expulsión de Balogun del juego y automáticamente le valió una suspensión de un partido. En ese momento, la FIFA dijo a ABC News que la decisión del árbitro era definitiva y no podía ser anulada ni apelada.

El organismo rector del fútbol añadió el domingo que si Balogun “comete otra infracción de naturaleza y gravedad similar durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”.

Contexto: Folarin Balogun ha sido autorizado para jugar en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo de la USMNT contra Bélgica después de que su suspensión de un partido por tarjeta roja fuera puesta en pausa por la FIFA.

Verificación de hechos: La FIFA ha suspendido temporalmente la suspensión de un partido de Folarin Balogun, permitiéndole jugar en el próximo partido de la USMNT en la Copa del Mundo.