Paul McCartney tocó clásico de los Beatles por primera vez desde 1964 en la boda de Taylor Swift

Hace sesenta y dos años después de que los Beatles interpretaran por última vez “I Want to Hold Your Hand”, McCartney tocó la canción por primera vez como artista solista en una recepción en el Madison Square Garden.

Paul McCartney supuestamente interpretó el clásico de los Beatles “I Want to Hold Your Hand” en vivo por primera vez desde 1964 en la recepción de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden.

McCartney, al igual que Stevie Nicks, fue uno de los artistas principales en la boda de la pareja, y People informa que McCartney aprovechó la ocasión especial para tocar una canción que no había interpretado en vivo desde los primeros días de los Beatles, y un éxito que nunca había tocado como artista solista.

“Después de la ceremonia, la mamá de Taylor, Andrea, invitó a todos a la sala de recepción donde estaba montado el escenario”, dijo una fuente a People.

Según setlist.fm, la última vez que McCartney interpretó “I Want to Hold Your Hand” en vivo fue el 20 de septiembre de 1964 en el concierto de los Beatles en el Teatro Paramount de Nueva York. La canción permaneció sin ser interpretada por él durante 62 años, hasta la boda de Swift.

McCartney y Swift, que aparecieron juntos en la portada de la edición Musicians on Musicians de Rolling Stone en 2020, siempre se han elogiado mutuamente, con McCartney diciendo semanas antes de la boda que la fama de Swift rivaliza con la de los Beatles.

“Ves el paralelo, conoces la fama y la cantidad de fama”, dijo McCartney a la BBC. “La fama mundial que tiene Taylor Swift y que teníamos nosotros, pero no creo que necesite ningún consejo para decirte la verdad”.

Swift también llamó a McCartney un “artista eternamente excepcional” en las redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”.