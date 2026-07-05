Los americanos declararon independencia de un tirano una vez. Y debemos hacerlo de nuevo

Conforme Estados Unidos marca el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, que marca el nacimiento oficial de la nueva nación, vale la pena recordar algunas de las razones que el documento ofrece como justificación para hacer la guerra a la monarquía británica.

“Sin representación no hay impuestos” es el lema más conocido como queja principal de los colonos, haciendo referencia a las objeciones de los colonos a la Ley del Timbre de 1765 y una serie de impuestos impuestos por la corona británica posteriormente sobre los cuales los estadounidenses no tenían forma de objetar en el parlamento. Pero tales impuestos no fueron la única provocación para la guerra.

Otra objeción significativa al control de la corona sobre las colonias fue la inserción de tropas militares en la vida civil. La Declaración detalla el hecho de que el Rey Jorge había enviado oficiales británicos para acosar al pueblo; que había mantenido ejércitos permanentes entre el pueblo durante tiempos de paz sin el consentimiento de las legislaturas coloniales; que había intentado colocar a los militares en control de los gobiernos civiles; que había forzado a los civiles a alojar a oficiales británicos (llamado “acuartelamiento”) en sus propias casas; que había obligado a los estadounidenses tomados prisioneros a tomar las armas en contra de sus compatriotas; y finalmente que había provocado insurrecciones domésticas entre el pueblo e incluso incitó a los nativos americanos contra los colonos.

Esta lista de quejas es sorprendente a la luz de los eventos actuales. Sustituya ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP) por los oficiales británicos enviados para acosar al pueblo; sustituya la federalización y despliegue de la guardia nacional y los marines en ciudades de EE.UU. en 2025 por mantener ejércitos permanentes; sustituya el uso de tropas federales sobre las objeciones de gobernadores demócratas; y sustituya la representación de las protestas en Portland en 2020 y Minnesota en 2026 como disturbios civiles violentos que justifican la fuerza federal, y las imágenes son lamentablemente similares.

Dado el juramento que los miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU. juran para defender la constitución al enlistarse, y su general adherencia a ese juramento, la campaña de críticos dicen que presiona a tropas federales contra la oposición política y debilita los controles y equilibrios no ha sido del todo sencilla para Donald Trump.

Ha requerido la destitución de los abogados principales del Pentágono y la presión interna contra quienes expresan objeciones a las políticas del Departamento de Defensa. Lentamente pero seguramente, esta campaña de presión ha estado trabajando para socavar la integridad en los servicios y alentar o compelir el cumplimiento con políticas legalmente cuestionables, como los ataques a los barcos de drogas en el Caribe y el este del Pacífico.

Finalmente, las actuales interpretaciones expansivas de la autoridad del comandante en jefe aumentan la probabilidad de que el ejército cumpla con las directivas presidenciales, incluso en despliegues domésticos donde tal cumplimiento podría ser menos esperado.

Usar al ejército para socavar los modos tradicionales de gobierno civil, nos recuerdan los firmantes de la Declaración, es una de las herramientas preferidas de los dictadores. Si se logra llevar al ejército a lo largo, la capacidad del presidente para eliminar otros controles y equilibrios se facilita en gran medida. Este también es el camino para socavar el estado de derecho.

Los signatarios de la Declaración también señalaron el ataque del Rey Jorge a otra rama de gobierno, a saber, el poder judicial. Entre otras cosas, los tribunales tienen el poder de emitir fallos que limiten a los militares, y por lo tanto controlar a los jueces es una parte crítica del esfuerzo para concentrar el poder ejecutivo.

Sorprendentemente, la Corte Suprema de EE.UU. no respaldó a Trump en su decisión de diciembre sobre la federalización de la guardia nacional de Illinois. Para la consternación de Trump, la corte encontró que la administración violó la ley al desplegar las tropas de la guardia del estado en Chicago para controlar los disturbios civiles, excediendo su autoridad bajo el 10 USC §12406, la estatua utilizada para desplegar tropas federales.

Trump v Illinois probablemente solo fue un revés temporal para la administración, dadas las otras opciones a su disposición para despliegues domésticos. En particular, Trump podría invocar la Ley de Insurrección, un conjunto de estatutos de gran preocupación para grupos de derechos civiles que han advertido que podría ser una afirmación incuestionable del poder presidencial.

Otros, incluido el autor presente, tienen una visión más moderada de su autoridad, pero generalmente se acepta que es más favorable a la capacidad de un presidente de federalizar y desplegar tropas sobre las objeciones de los gobernadores estatales que cualquier otra fuente de ley.

Por qué Trump no recurrió a la Ley de Insurrección después de la sentencia de Illinois es difícil de adivinar. Un peligro es que podría estar guardándola para un momento de emergencia cuando sea necesario influir en la política, como en las elecciones intermedias. Sus amenazas de hacer uso de ella seguramente deben tomarse en serio.