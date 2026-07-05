Escocia venció a Argentina en un thriller de 12 intentos – AOL

Campeonato de Naciones

Argentina (10) (38)

Intenta: Oviedo, Isgro, Rapetti, Cinti, Moyano Contras: Albornoz 5 Bolígrafos: Albornoz

Escocia (19) (47)

Intenta: Tuipulotu, Schoeman, Hutchinson, Brown, Cummings, Hiddleston, Rowe Contras: Burke 3, Jordania 3

Escocia abrió su campaña en el Campeonato de Naciones con una impresionante victoria de siete intentos contra Argentina en Córdoba.

Los goles de Pierre Schoeman, Sione Tuipulotu y Rory Hutchinson dieron a los visitantes una ventaja de 19-10 en el descanso.

Gregor Brown y Scott Cummings aterrizaron en la segunda mitad, con el debutante Gregor Hiddleston y Kyle Rowe también cruzando la cal.

Dos de los cinco intentos de Argentina llegaron en los momentos finales para darle a los anfitriones un punto extra en un encuentro muy abierto.

Escocia visitará Sudáfrica el próximo sábado, y los campeones del mundo disfrutaron de una victoria por 45-21 sobre Inglaterra ese mismo día.

El equipo de Gregor Townsend fue implacable en ataque, anotando en sus tres primeras visitas al estadio 22, y el entrenador en jefe estará encantado con una serie de buenas actuaciones.





Escocia aguda, centrada y clínica

Hutchinson y Rowe destacaron mientras Escocia se recuperaba de un comienzo lento, durante el cual Joaquín Oviedo se paseó por en medio de un maul para anotar.

En el minuto 18, Hutchinson siguió un buen juego de pies con un gran pase para encontrar a su compañero central Tuipulotu en la línea de banda.

El capitán aterrizó en la esquina y Fergus Burke, sustituto temporal de Tom Jordan, golpeó a los extras.

Luego, Rowe se liberó para enviar al pilar Pierre Schoeman a lanzarse desde corta distancia para marcar su partido internacional número 50 con estilo.

Los centrales escoceses volvieron a estar en primer plano cuando Tuipulotu atravesó la defensa local como un meteoro antes de que el ágil Hutchinson rematara.

Una gran toma con una mano, junto con un empujón no detectado sobre Rowe, le permitió a Rodrigo Isgro anotar a principios de la segunda mitad.

Fue un partido de dos puntos y los pensamientos de los nerviosos aficionados escoceses pueden haberse desviado a la aplastante derrota de noviembre en Murrayfield, cuando se perdió una ventaja de 21-0.

Sin embargo, la toma de decisiones de Escocia fue sólida, al igual que su jugada a balón parado y un lindo pase de dorso de la mano de Euan Ashman a Ben White desde un line-out culminó con el bloqueo de reemplazo de Brown.

Cummings también disputaba su aparición número 50 en Escocia y también lo marcó con un try, con un pase sereno de White aprovechando al máximo una sobrecarga de tres contra dos.

Tomas Rapetti se acercó para reducir el déficit, y Jamie Dobie ensangrentado recibió una tarjeta amarilla por algunos agarres ilícitos. Escocia estaba por delante 33-24 pero con un hombre menos.

Una vez más, los visitantes mostraron una ventaja clínica cuando el hooker sustituto Hiddleston despegó el maul para hacer de su primer partido internacional uno memorable.

Joaquín Moro fue enviado a la basura después y la ventaja de Argentina en personal desapareció en un instante.

Los anfitriones, en su primera salida de 2026 y sin algunos hombres clave, se vieron aún más aplastados cuando Rowe irrumpió para conseguir el gol que merecían los esfuerzos del lateral.

Nueve incursiones en el local 22, siete intentos. Un regreso maravilloso.

Lucio Cinti y Romano Moyano redujeron la diferencia en los últimos estertores, pero, con el trabajo bien hecho, Escocia puede haber estado pensando en su próxima tarea contra los poderosos Springboks.

alineaciones

Argentina: S Carreras, Isgro, Cinti, Sánchez-Valarolo, M Carreras; Albornoz, García; Vivas, Montoya (capitán), Delgado, Petti, Alemanno, Matera, Grondona, Oviedo.

Reemplazos: Ruiz, Wenger, Rapetti, Molina, Moro, Moyano, Moroni, Delguy.

Escocia: Rowe, Steyn, Hutchinson, Tuipulotu (capitán), Dobie; Jordania, blanco; Schoeman, Ashman, Millar-Mills, Gray, Cummings, M Fagerson, Darge, Dempsey.

Reemplazos: Hiddleston, Sutherland, Z Fagerson, Samuel, Brown, Horne, Burke, Graham.