Donna Kelce comparte sus pensamientos sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Donna Kelce, la mamá de Travis Kelce y ahora suegra de Taylor Swift, es el primer miembro de la familia directa de los recién casados que habla públicamente sobre las festividades de la boda que tuvieron lugar en la ciudad de Nueva York en el Madison Square Garden la noche del viernes (3 de julio).

Mamá Kelce hizo una aparición en el evento anual de fuegos artificiales del Cuatro de Julio de Macy’s mientras estaba en la ciudad para ver a su hijo, quien es ala cerrada de los Kansas City Chiefs, casarse con la superestrella del pop. Donna caminó por la alfombra roja de Macy’s luciendo bastante patriótica el sábado (4 de julio), el día después de la boda, vistiendo una túnica de la bandera americana, pantalones blancos, un collar rojo y gafas con marco rojo.

Participó en una entrevista en el evento de Macy’s, como se ve en un video publicado en la cuenta de Instagram de la tienda departamental.

Por supuesto, a la Sra. Kelce le preguntaron sobre la fiesta de Taylor y Travis: una celebración nocturna en el famoso estadio del centro de la ciudad con aproximadamente 1,000 invitados que en su mayoría se han mantenido herméticos sobre los detalles.

En lugar de evadir por completo la pregunta, ella habló sobre el gran día de la novia y el novio. Simplemente no ofreció muchos detalles internos.

“No puedo decir mucho, excepto que fue mágico, hombre. Mágico”, dice la mamá de Travis en la grabación a continuación.

La orgullosa mamá de dos atletas de la NFL, Travis y su hermano Jason Kelce, quien fue el padrino en la boda, también compartió un recuerdo de cómo la familia Kelce solía celebrar el Cuatro de Julio cuando sus hijos eran niños: “Recuerdo que solía llevar a los niños al Lago Erie y veíamos los fuegos artificiales en Euclid, Ohio, y nos lo pasábamos genial”, dijo en la entrevista de este fin de semana.

Swift y Kelce optaron por no tener una fiesta de bodas tradicional con damas de honor y padrinos de boda para su ceremonia. El representante del éxito “Life of a Showgirl” compartió que la novia simplemente tuvo a su hermano, Austin Swift, como hombre de honor mientras Jason acompañaba a Travis como padrino de bodas.

Adam Sandler ofició la ceremonia de la boda, que incluyó votos que Swift y Kelce escribieron ellos mismos. George Stephanopoulos de GMA, quien estuvo presente, describió los votos de la pareja como “todo lo que podrías esperar: reales, vulnerables, serios y tontos, profundamente amorosos”. Otro invitado, el CEO de AMC, Adam Aron, reveló que sus votos fueron “largos, entretenidos, personales, encantadores, emocionales, irreverentes y conmovedoras exploraciones de cómo se conocieron, por qué quieren estar juntos por toda la eternidad, los compromisos que hicieron al unir sus dos familias muy queridas (la de Kelce y la de Swift) como una sola y comprometiéndose a su nueva vida mutua juntos”.

Aunque la pareja aún no ha revelado un retrato de la boda, ni siquiera un vistazo al vestido de novia de Swift, se ha confirmado que los looks de la novia y el novio fueron diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de Mujer, Hombre y Alta Costura de Dior (quien también es el fundador de la marca masculina JW Anderson).

Se dice que los iconos musicales Stevie Nicks y Paul McCartney actuaron en la recepción en el Madison Square Garden, que al parecer fue transformada con decoración temática de “Jardín Secreto”.