Leclerc gana el GP de Gran Bretaña: Los tiempos difíciles nunca duran

La búsqueda de George Russell por ganar su primer campeonato mundial recibió un impulso significativo después de que Kimi Antonelli no lograra anotar en una conclusión dramática del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo, que fue ganado por Charles Leclerc.

Leclerc puso fin a una racha de 624 días sin victorias para llevarse la victoria en Silverstone, pero el drama se desarrolló detrás del monegasco cuando Antonelli cedió el segundo lugar debido a una falla en la suspensión de su Mercedes faltando solo 11 vueltas.

En otro giro inesperado, Max Verstappen se estrelló en Stowe en la vuelta 48 de 52 mientras corría en tercer lugar.

Con el Red Bull de Verstappen bloqueado en la grava frente a 16,000 seguidores de Lando Norris en la tribuna designada del campeón del mundo, se desplegó el Coche de Seguridad.

El líder Leclerc y Hamilton hicieron una parada para neumáticos nuevos, pero Russell permaneció en pista, lo que lo elevó al segundo lugar.

El Coche de Seguridad parecía estar listo para retirarse y permitir un final emocionante de una vuelta, pero permaneció en pista, con Leclerc llevándose la victoria por delante de Russell y Hamilton. Lando Norris terminó cuarto.

Antonelli cruzó la bandera de cuadros en noveno lugar, pero recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista al salirse en varias ocasiones de la pista en su Mercedes “averiado”, lo que lo dejó sin puntos en el puesto 16.

El revés de Antonelli ha permitido a Russell reducir la ventaja en el campeonato de su rival de 43 puntos a 25.

Hamilton, quien estará muy disgustado por haber cedido el segundo lugar después de una parada en boxes detrás del coche de seguridad, está 32 puntos atrás en la carrera por el título. Informó a los comisarios sobre una infracción de bandera amarilla después de la carrera, pero evitó una penalización y mantuvo su posición en el podio en tercer lugar.

Leclerc se lanzó por delante del poleman Antonelli al comienzo y nunca miró hacia atrás para reclamar su primera victoria desde el Gran Premio de los Estados Unidos en octubre de 2024.

Antonelli parecía estar listo para tomar el segundo lugar, solo para que los problemas técnicos golpearan su Mercedes en la vuelta 41.

“Algo está roto”, gritó el adolescente, y las repeticiones televisivas mostraron más tarde que había dañado un protector de la rueda en el lado izquierdo de su Mercedes después de salirse en Copse.

Antonelli entró en boxes y le colocaron un alerón delantero después de una ráfaga de mensajes de radio frenéticos con su ingeniero de carrera, Peter Bonnington.

Antonelli regresó a la pista en sexto lugar, pero estaba completamente perdido ya que luchaba por controlar su Mercedes. Hizo una segunda parada, con sus mecánicos retirando su protector de rueda roto.

Fue enviado de regreso, pero para entonces estaba noveno en la clasificación y no pudo mantener su coche en pista. Luego, Verstappen estaba en la grava en Stowe después de perder el control de su Red Bull.

Leclerc entró a cambiar neumáticos, al igual que Hamilton, que estaba en segundo lugar en ese momento, con la esperanza de que la carrera se reiniciara para darle la oportunidad de lograr una décima victoria que ampliaría su récord.

Sin embargo, el coche de seguridad permaneció en pista, y la bandera a cuadros fue ondeada por Sir Mo Farah entre algunos abucheos de parte de los 175,000 espectadores récord en Silverstone, esperando una última vuelta frenética hacia la bandera a cuadros.

El gran ganador fue Russell, que estaba tan bajo como quinto antes del fallo mecánico de Antonelli y el accidente de Verstappen.

Russell estaba 68 puntos detrás de Antonelli después del Gran Premio de Mónaco el 7 de junio, pero el fracaso de Antonelli en anotar en dos de las últimas tres carreras le ha proporcionado un renovado impulso con 13 rondas programadas aún pendientes.