Aaron Rodgers de los Steelers sobre la conocida ofensiva de Mike McCarthy: “Son cosas que solíamos ejecutar”

Una nueva era bien podría estar en marcha en Pittsburgh, pero los Steelers parecen estar retrocediendo en el tiempo.

Mike McCarthy, de 62 años, ha tomado las riendas que dejó Mike Tomlin, quien renunció tras su 19th temporada como entrenador en jefe de la franquicia.

Al regresar a su ciudad natal para dirigir a los Steelers, McCarthy está listo para cumplir 19 años.th temporada como entrenador en jefe después de trabajar con los Green Bay Packers (13 años) y los Dallas Cowboys (cinco años). En esas 18 temporadas, las ofensivas de McCarthy terminaron entre las 10 primeras en yardas en 11 ocasiones y entre las 10 primeras en puntos 12 veces.

Entonces, mientras busca rescatar a los Steelers de su estancamiento ofensivo de larga data, no busca alterar lo que funcionó para él durante los otoños.

“Tienes creencias fundamentales, que se establecieron durante esos primeros años, y luego de ellas surgen variaciones”, dijo McCarthy recientemente, a través de Chris Adamski de Triblive. “Si miras el fútbol profesional, (hay) muchas jugadas similares, muchos esquemas similares, pero todos los ejecutan de manera un poco diferente”.

La última vez que McCarthy dirigió una ofensiva, estaba dirigida por el mariscal de campo Dak Prescott y Dallas tenía 21 años.calle en anotar en 2024. McCarthy se hace cargo de una ofensiva de Pittsburgh que no era mucho mejor en 2025, ubicándose en el puesto 16th en anotaciones: su sexta temporada consecutiva fuera del top 10 en anotaciones.

En muchos sentidos, el enfoque de McCarthy es en gran medida el tema de los Steelers de 2026.

Aunque Tomlin ha seguido adelante, se podría argumentar que Pittsburgh no tiene problema en retroceder el tiempo.

McCarthy se reunirá con el mariscal de campo Aaron Rodgers, quien regresa para su segundo año con Pittsburgh y sus 22Dakota del Norte – y aparentemente final – campaña de la NFL. Rodgers tuvo tres entrenadores en jefe durante su tiempo con los Packers, pero la mayor parte de su tiempo lo pasó con McCarthy como su entrenador en jefe, y Rodgers está disfrutando de la familiaridad con la ofensiva hasta ahora.

“Pasé 13 años (en la ofensiva de McCarthy)”, dijo Rodgers. “Cambió algunas cosas cuando estuvo en Dallas… Son cosas que solíamos ejecutar, pero ahora las llamó de otra manera”.

Rodgers tendrá otra opción esta vez, ya que los Steelers adquirieron a Michael Pittman en un intercambio con los Indianapolis Colts. Pittman refuerza un cuerpo de WR liderado por DK Metcalf e infundido con algo de energía juvenil del novato de segunda ronda Germie Bernard.

“Son simplemente las próximas generaciones de la ofensiva de la Costa Oeste”, dijo Rodgers sobre la ofensiva de McCarthy. “Fue algo así como Bill Walsh sobre lo que Mike estaba haciendo con Paul Hackett, y luego creció a partir de ahí.

“Desde un nivel fundamental real, todo se trata de la sincronización del mariscal de campo”.

Habiendo comenzado sus días como entrenador en la NFL en 1993 como entrenador de calidad ofensiva y luego entrenador de mariscales de campo con los Kansas City Chiefs bajo el entrenador en jefe Marty Schottenheimer y el coordinador ofensivo Hackett, McCarthy tiene un currículum lleno de éxito ofensivo que acompaña un récord de carrera de 174-112-2 con 12 apariciones en playoffs y una victoria en el Super Bowl XLV con Rodgers sobre los Steelers.

El mayor logro de McCarthy y Rodgers se produjo el 6 de febrero de 2011.

Todos estos años después, Rodgers y McCarthy están buscando ver lo que todavía tienen, y si es suficiente para llevar a Pittsburgh nuevamente a la prominencia de los playoffs. McCarthy reservó ocho apariciones en postemporada con Rodgers como su mariscal de campo titular en Green Bay, avanzando al Juego de Campeonato de la NFC durante su última carrera juntos en los playoffs en la temporada 2016.

Los Steelers no han experimentado una victoria en los playoffs desde esa misma campaña de 2016. Tal vez Rodgers y McCarthy puedan hacer retroceder el reloj hacia una época más próspera para Pittsburgh y para ellos mismos.