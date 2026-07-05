Destacado de 60 años de los Cubs, leyenda de Wrigley, muere tras complicaciones en cirugía.

Béisbol: Serie Mundial: Gorra de los Chicago Cubs en el homeplate con el logo de la Serie Mundial antes del juego contra los Cleveland Indians en el Wrigley Field. Juego 4. Equipo. Chicago, IL 29/10/2016 CRÉDITO: Stephen Green (Foto de Stephen Green /Sports Illustrated vía Getty Images) (Número de Set: SI600 TK4 ) Sports Illustrated vía Getty Images

Pocos personajes periféricos alrededor del béisbol se vuelven tan reconocibles como los jugadores en el campo, pero ese fue el caso para uno de los tesoros duraderos en los juegos de casa de los Chicago Cubs.

Para generaciones de aficionados que veían juegos en el Wrigley Field o en la televisión, un rostro familiar detrás del homeplate se convirtió en parte del telón de fondo de casi todos los partidos en casa.

Con un característico sombrero rosa que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles en la historia de los Cubs, James Anixter se convirtió en un fan destacado en los juegos de los Cubs con un legado que fue honrado recientemente por el equipo tras su muerte.

Chicago Cubs Pierde Uno De Los Rostros Más Familiares Del Wrigley Field

Después de asistir a juegos de los Cubs durante casi seis décadas, Anixter -mejor conocido como el “Hombre del Sombrero Rosa”- ha fallecido a los 81 años.

“Durante casi seis décadas, los aficionados de los Chicago Cubs en el Wrigley Field o viendo un juego desde sus sofás veían a James Anixter sentado diligentemente detrás del homeplate,” informó Allison Kiehl para el Chicago Tribune . “A través de las buenas y las malas, desde la temporada de pérdida de tres dígitos de los Cubs en 2012 hasta su campeonato de la Serie Mundial de 2016, Anixter estuvo allí en todo momentoâ€¦ Sin embargo, durante el resto de esta temporada, los asientos de Anixter detrás del homeplate desde 1967 permanecerán vacíos. Anixter, el amado ‘Hombre del Sombrero Rosa’ de Wrigleyville, murió el martes por la noche a causa de complicaciones con una cirugía, según su familia. Tenía 81 años de edad.”.

Anixter rara vez se perdió los juegos en casa durante sus seis décadas y el equipo ha honrado ese compromiso afirmando permanentemente su nombre en sus asientos de la Sección 18 en el Wrigley.