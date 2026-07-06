Taquilla: Minions & Monsters se acerca a los $100 millones en el extranjero, Toy Story 5 sube a $764 millones a nivel mundial.

Minions fatigue? No en la taquilla internacional, donde “Minions & Monsters” recaudó $85 millones en 71 mercados durante el fin de semana y $98 millones hasta la fecha. Esto contrasta fuertemente con la respuesta nacional, donde el spin-off de “Despicable Me” logró un debut de $61 millones en cinco días, incluyendo $39 millones durante el fin de semana tradicional.

Hasta ahora, “Minions & Monsters” ha generado $159 millones a nivel mundial. Los principales territorios son China ($16.3 millones), Alemania ($6.4 millones) y el Reino Unido e Irlanda ($5.8 millones). A pesar de la decepcionante respuesta nacional, el atractivo internacional siempre ha sido clave para el éxito comercial de la franquicia “Despicable Me”. Las ventas internacionales representaron el 71% de las ganancias totales para el primer spin-off de “Minions” en 2015 y el 60% para la secuela, “Minions: The Rise of Gru”, en 2022. Esas películas fueron gigantes con $1.1 mil millones y $940 millones a nivel mundial, respectivamente.

Universal e Illumination produjeron “Minions & Monsters” por $85 millones, lo que lo hace ligeramente menos costoso que las entregas anteriores, que costaban alrededor de $100 millones cada una. La película fue bien recibida por críticos y audiencias, lo que podría ayudar en términos de permanencia. El co-creador de la serie, Pierre Coffin, dirigió “Minions & Monsters”, que se desarrolla en 1920 mientras las criaturas amarillas charlatanas se convierten en el centro de atención de Hollywood. Pero cuando llega el sonido, los Minions no pueden mantener carreras en el espectáculo debido al triste hecho de que el resto del mundo no entiende su lengua nativa, el Minionese.

Los observadores de taquilla señalan la saturación de “Despicable Me”, que ha producido siete películas en 16 años, con un nuevo aventura aproximadamente cada dos años. Compare eso con “Toy Story”, que tiene solo cinco películas en tres décadas. La escasez parece ayudar en términos de “Toy Story 5”, que sumó $69.3 millones en 50 mercados internacionales en su tercer fin de semana de estreno. La película se estrenó en Japón durante el fin de semana, lo que representó $14.6 millones y se convirtió en el mejor estreno en el país para un lanzamiento de Hollywood. Otros mercados importantes son México con $59.3 millones, el Reino Unido con $50 millones y China con $37 millones. Hasta ahora, la última entrega de la querida franquicia animada de Disney y Pixar ha generado $398 millones en el extranjero y $764 millones a nivel mundial. Eventualmente superará a “Toy Story 4” ($1.07 mil millones) como el capítulo de mayor recaudación en la serie de larga duración.

Mientras tanto, “Supergirl” se desplomó con $9.4 millones en 80 territorios en su segundo fin de semana en cines. La aventura de Warner Bros. y DC se perfila como una pérdida de dinero importante con $42 millones en el extranjero y $100 millones en todo el mundo hasta la fecha. “Supergirl” costó $170 millones y perderá al menos entre $100 millones y $120 millones en su estreno teatral.