El reloj de 60 días sigue corriendo: por qué el alto el fuego de Irán no puede suspender la Resolución sobre los poderes de guerra

La administración afirma que su alto el fuego en Irán detuvo el reloj de los 60 días de la Resolución sobre los Poderes de Guerra. Ningún texto estatutario, historia legislativa o práctica de cinco décadas respalda un botón de pausa.

La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973 (WPR) se promulgó para garantizar que las decisiones de introducir fuerzas estadounidenses en hostilidades reflejen el juicio colectivo del Congreso y el Presidente. Central en este marco está el requisito de terminación de 60 días, que obliga al Presidente a obtener autorización del Congreso o retirar las fuerzas estadounidenses una vez que hayan sido introducidas en hostilidades.

Desde 1973, los comandantes en jefe de ambos partidos han considerado en su mayoría la resolución como inconstitucional. Aun así, cada administración hasta la del presidente Trump informó al Congreso “conforme a” los requisitos de la resolución.

La afirmación de la administración de que un alto el fuego en Irán “suspende” o pausa el reloj de los 60 días representa una interpretación novedosa e no respaldada de la WPR. Ningún texto estatutario, historia legislativa o práctica histórica respalda la idea de que una cesación temporal del fuego activo suspende el papel constitucional del Congreso o las obligaciones del Presidente.

Este comentario llega a una sola conclusión: un alto el fuego no detiene el reloj de los 60 días.

La WPR no contiene una disposición de suspensión, y el Congreso diseñó deliberadamente el plazo para que sea estricto y resistente a la manipulación. La historia legislativa muestra que el Congreso buscaba prevenir la toma unilateral de decisiones de guerra por parte del presidente, no habilitarla a través de declaraciones de alto el fuego. Cinco décadas de práctica confirman el punto: ninguna administración, republicana o demócrata, ha afirmado que un alto el fuego suspende el plazo de la WPR. Aceptar una teoría de suspensión sentaría un precedente peligroso, permitiendo a los presidentes extender las operaciones militares indefinidamente sin autorización del Congreso.

La conclusión es clara: un alto el fuego no elimina a las fuerzas estadounidenses de hostilidades o de hostilidades inminentes, y por lo tanto no altera las obligaciones del Presidente según la Resolución sobre los Poderes de Guerra.