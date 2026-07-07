Superflex draft simulado: Los mariscales de campo van temprano, a menudo…

En este formato, tu posición de flex es un “OP” o “Jugador Ofensivo” que se puede utilizar en un mariscal de campo, lo que lo hace muy diferente de un formato de mariscal de campo único tradicional. Mientras que generalmente puedes esperar para elegir un mariscal de campo en los draft estándar y aún así encontrar titulares útiles más adelante, eso es más difícil de hacer en superflex porque la mayoría de los equipos quieren comenzar con dos mariscales de campo cada semana. En una liga de 10 equipos, eso significa que al menos 20 pasadores están en alineación titular antes de que lleguen las semanas de descanso y las lesiones.

Por eso los mocks importan tanto aquí. Participa en tantas repeticiones como puedas antes del evento real. Los drafts de superflex pueden cambiar rápidamente una vez que comienza la racha de mariscales de campo, y no quieres que tu primera vez enfrentándote a eso sea en tu draft real. Haz unos cuantos simulacros desde diferentes posiciones. Intenta comenzar con un mariscal de campo temprano. Intenta esperar. Observa qué sucede con el resto de tu plantilla. Cuantas más variaciones veas, más fácil será mantenerte tranquilo cuando los mariscales de campo comiencen a volar del tablero.

Únete a mí en este simulacro de draft, junto con otros analistas y reporteros como Stephania Bell, Matt Bowen, Mike Clay, Tristan H. Cockcroft, Daniel Dopp, Eric Karabell, Jordan Raanan, Cam Wolfe y Field Yates. Las alineaciones individuales se muestran a continuación de los resultados ronda por ronda.

[Contexto: Detalles sobre un draft simulado de la liga de fútbol americano de fantasía superflex en ESPN con diferentes analistas y reporteros como participantes.]

[Fuente: ESPN Fantasy Football]