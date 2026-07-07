Bélgica elimina a Estados Unidos del Mundial tras la polémica de Balogun

Bélgica aseguró su lugar en los cuartos de final del Mundial tras vencer 4-1 a Estados Unidos en Seattle.

El atacante del Atalanta Charles de Ketelaere anotó dos veces para Bélgica, y Hans Vanaken anotó el tercero tras un error del portero estadounidense Matt Freese.

Romelu Lukaku sumó el cuarto en el tiempo añadido tras otro error en la defensa estadounidense

Malik Tillman, nacido en Alemania, empató temporalmente para Estados Unidos en el minuto 31.

La derrota marca el final de la campaña de Estados Unidos en la Copa Mundial, siendo el último país anfitrión eliminado.

Bélgica se enfrentará a España en Los Ángeles el viernes 10 de julio.

La decisión de la FIFA causa revuelo

El partido se vio ensombrecido por la decisión de la FIFA de anular una tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, quien estuvo en el once inicial de Estados Unidos para el partido sin dejar ningún impacto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió haber hablado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la tarjeta roja de Balogun, lo que habría provocado una suspensión del partido de octavos de final contra Bélgica, y el organismo rector del fútbol mundial anunció más tarde que la tarjeta roja estaba suspendida por un año.

Según la FIFA, la influencia política en las asociaciones nacionales de fútbol está prohibida, y varias asociaciones han sido sancionadas por el organismo rector del fútbol mundial a lo largo de los años.

El delantero estadounidense Folarin Balogun no dejó ningún impacto en el juego Imagen: Manu Fernández/AP Photo/Picture Alliance

Infantino y Trump defienden decisión

Infantino afirmó que la decisión había sido tomada por el comité disciplinario de la FIFA y que la llamada telefónica de Trump no influyó en ella.

“Durante nuestra conversación le expliqué que había un proceso legal en curso”, dijo Infantino en un comunicado, añadiendo que los órganos judiciales de la FIFA son independientes.

“Así es como funciona el sistema de la FIFA y es un principio que siempre defenderé”, afirmó.

Trump también dijo que sólo había pedido que se revisara la tarjeta roja.

La asociación de fútbol de Bélgica apeló la decisión antes del partido, pero su apelación fue rechazada por la FIFA.

La decisión de la FIFA provocó críticas a gran escala en todo el fútbol mundial, incluido el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, y muchas federaciones nacionales y figuras de alto perfil en todo el deporte.

Editado por: Wesley Dockery

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