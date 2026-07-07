Estados Unidos eliminado de la Copa del Mundo tras perder 4

La participación de Estados Unidos en la Copa del Mundo de 2026 ha llegado a su fin después de una derrota por 4-1 ante Bélgica el lunes. La derrota se produce después de que Folarin Balogun, estrella del equipo nacional de Estados Unidos, fuera considerado elegible para jugar en el partido luego de que su suspensión de un partido por tarjeta roja fuera suspendida por la FIFA. Bélgica enfrentará a España en los cuartos de final en Los Ángeles el viernes. Balogun recibió una tarjeta roja durante el juego del 1 de julio contra Bosnia-Herzegovina después de chocar con el pie de un jugador contrario en la segunda mitad. El organismo rector del fútbol, FIFA, dijo que la llamada era final y no podía ser revertida o apelada. Antes del juego del lunes por la noche, el equipo nacional de Estados Unidos confirmó que Balogun estaría en la alineación titular. La Asociación Real de Fútbol de Bélgica emitió una declaración en la que se mostró “asombrada” por la decisión de la FIFA de permitir que Balogun jugara en el partido del lunes. La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, expresó su incredulidad ante la decisión. El entrenador del USMNT, Mauricio Pochettino, dijo a los reporteros después del partido de la semana pasada que Balogun estaba “triste” y “decepcionado” por la decisión. La victoria del USMNT fue la primera en la ronda de 32 de la Copa del Mundo desde 2002 y solo la segunda victoria en rondas eliminatorias en la historia del programa. El equipo estadounidense ha sido impresionante en el torneo de 2026 hasta ahora, terminando la fase de grupos con un récord de 2-1. Bélgica, por su parte, terminó en la cima de su grupo y avanzó desde la ronda de 32 con una victoria por 3-2 sobre Senegal. Kelly McCarthy y Joe Simonetti de ABC News contribuyeron a este informe.