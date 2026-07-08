Levi Strauss supera las expectativas trimestrales, aumenta la orientación y el dividendo.

Una vista de la sede de Levi Strauss & Co. el 8 de julio de 2026 en San Francisco, California.

Levi Strauss superó las expectativas trimestrales de Wall Street en ingresos y beneficios el miércoles, lo que llevó al minorista a aumentar su guía y su dividendo.Â

El fabricante de jeans ahora espera que las ganancias ajustadas por acción para todo el año estén entre $1.46 y $1.52, frente a un rango anterior de entre $1.42 y $1.48. En el extremo superior, esto supera las expectativas de $1.50 por acción, según LSEG.Â

Levi también elevó su perspectiva de ingresos y ahora espera que las ventas anuales aumenten entre un 7% y un 7.5%, en comparación con un rango anterior de entre un 5.5% y un 6.5%. Esto supera las expectativas del 6.6%, según LSEG. Se espera que aproximadamente la mitad de ese crecimiento provenga de precios más altos y la otra mitad de las ventas unitarias, dijo el director financiero Harmit Singh.Â

Así es como le fue a Levi en su segundo trimestre fiscal en comparación con lo que Wall Street estaba anticipando, según una encuesta de analistas de LSEG:

Ganancias por acción: 28 centavos ajustado vs. 24 centavos esperados

28 centavos ajustado vs. 24 centavos esperados Ingresos: $1.56 mil millones vs. $1.52 mil millones esperados

A pesar de los resultados, las acciones de Levi cayeron más de un 5% en operaciones extendidas.

El ingreso neto reportado por la compañía para el período de tres meses que finalizó el 31 de mayo fue de $87.3 millones, o 22 centavos por acción, en comparación con $67 millones, o 17 centavos por acción, un año antes.Â

Las ventas aumentaron a $1.56 mil millones, aproximadamente un 8% más que los $1.45 mil millones del año anterior.

En una entrevista con CNBC, la CEO Michelle Gass dijo que el consumidor principal de la compañía está demostrando ser resistente incluso frente a los altos precios de la gasolina. Dijo que alrededor de dos tercios del crecimiento de las ventas del trimestre provino de unidades, no solo de precios más altos, lo que dio a la compañía la confianza para aumentar la guía y su dividendo.

“Nuestra demanda sigue siendo saludable”, dijo Gass. “Estamos viendo fuerza en todos nuestros segmentos clave de consumidores, así que tenemos nuestro núcleo Levi’s, pero también estamos viendo fuerza en signature, así como en nuestro nuevo premium blue tab.”Â