Los precios del petróleo suben bruscamente después de que Irán lance ataques a los petroleros cerca del estrecho de Hormuz.

Los mercados petroleros han registrado su mayor aumento de precios en casi dos meses después de una serie de ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz, lo que llevó a Donald Trump a declarar que el acuerdo de cese al fuego con Irán había terminado.

Al mismo tiempo, los bonos británicos a corto plazo sufrieron su peor día desde finales de marzo, ya que creció la perspectiva de un aumento de las tasas del Banco de Inglaterra para hacer frente a las renovadas presiones inflacionarias.

La rentabilidad o tasa de interés de los títulos de deuda a dos años subió 15 puntos básicos al 4.35%, con un aumento de tasas en noviembre totalmente reflejado en el precio y un 50% de probabilidad de otro en diciembre. El mercado otorgó un 75% de posibilidades a un aumento de tasas para fin de año a principios de esta semana.

El FTSE 100 sufrió su mayor caída en un solo día desde mayo, bajando casi un 1.7% a 10,489 debido a preocupaciones sobre el impacto de la última escalada de tensiones en la economía global. Sin embargo, BP subió un 3.5% y Shell un 2.2%, desafiando la tendencia a medida que subía el precio del petróleo.

El crudo de referencia mundial, Brent, subió casi un 6% el miércoles a más de $80 por barril, el precio más alto desde que Estados Unidos e Irán acordaron el cese al fuego mientras negociaban el fin de la guerra el mes pasado.

El frágil cese al fuego pareció desmoronarse después de que Irán lanzara ataques a al menos tres buques cisterna que transitaban el estrecho de Ormuz en 48 horas, incluido un buque que transportaba alrededor de 8 millones de pies cúbicos de gas natural licuado, considerado la carga más vulnerable a explotar.

Al menos cuatro petroleros de petróleo y gas han dado marcha atrás en su intento de transitar el estrecho, según datos de seguimiento de barcos, lo que ha dificultado los esfuerzos para normalizar el flujo de petróleo y gas a través de la ruta comercial vital después de meses de interrupción.

Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy, dijo: “El tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz se ha detenido esencialmente, lo cual habla más sobre la percepción de riesgo en este momento que cualquier declaración de Washington o Teherán”.

El “verdadero test” llegará después de la ceremonia fúnebre del líder supremo iraní Ayatolá Ali Jamenei a finales de esta semana, dijo León, una vez que EE. UU. e Irán “muestren si aún hay disposición para una salida diplomática”.

(Información Contextual: Los mercados internacionales y los precios del petróleo se vieron afectados por los eventos en el estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán. Análisis de los posibles impactos en la economía global y los precios de la energía.)

Los precios globales del petróleo han bajado desde máximos de más de $110 por barril a finales de mayo, ya que más petroleros pudieron transitar por el estrecho con la esperanza de que las conversaciones entre EE. UU. e Irán pongan fin a la guerra que ha interrumpido el flujo de unos 20 millones de barriles de petróleo al día de productores del Golfo.

En Europa, el colapso del cese al fuego reavivó un aumento del 5% en los precios del gas. El contrato de referencia holandés aumentó más de €2.40 a €49 por megavatio hora, mientras que el equivalente en el Reino Unido subió 6 peniques a 116.75 peniques por termia.

(Verificación de Datos: La interrupción en el suministro de petróleo y gas debido a los eventos en el estrecho de Ormuz ha impactado en los precios en Europa, con el aumento de los costos de la energía y la posible repercusión en los consumidores.)

El regreso de los precios energéticos en alza corre el riesgo de aumentar los costos para los hogares, que han enfrentado el mayor aumento en las facturas de energía de verano en cuatro años. Si se mantienen, los altos costos del mercado podrían significar aumentos en los precios del gas y la electricidad en invierno, así como precios más altos en las gasolineras.

Luke Bosdet, portavoz del grupo automovilístico AA, dijo: “Esta es una noticia que los conductores del Reino Unido no querían escuchar antes de la escapada de verano más adelante en el mes. El fin del cese al fuego es ominoso para los precios en las gasolineras del Reino Unido, pero no todo está perdido.

“Para empezar, una característica de la guerra entre EE. UU. e Irán ha sido los precios del petróleo altamente volátiles que han impactado en las gasolineras. Sin embargo, la fuerte caída en los precios de la gasolina y el diésel ha seguido en gran medida la disminución más reciente en los costos mayoristas y ha llegado a las gasolineras mucho más rápido de lo que se esperaba previamente”, dijo.

Los analistas de mercado se han abstenido de pronosticar un regreso a los precios del petróleo de más de $100 por barril después de descubrir que el mercado global era más resistente a la interrupción de lo que se temía inicialmente.

“Nada puede descartarse”, dijo Tamas Varga, analista en PVM Oil Associates. “Pero la admirable capacidad de adaptación del mercado para sobrellevar la crisis original, y la caída de $56 en el precio de Brent durante mayo y junio, deben tenerse en cuenta al revisar las previsiones de los precios del petróleo”.

(Verificación de Datos: Los expertos señalan que la oferta de crudo se vio menos afectada de lo esperado por los eventos en el estrecho de Ormuz, con diversas medidas que compensaron la disminución inicial del suministro.)