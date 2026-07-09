La Casa de la Pradera de Netflix es una encantadora reimaginación de la querida aventura de Laura Ingalls Wilder: Reseña de TV

Más de cuatro décadas después de que la serie original concluyera su carrera de nueve temporadas en NBC, las queridas novelas semi-autobiográficas de Laura Ingalls Wilder han sido adaptadas nuevamente a la televisión. Creada por Rebecca Sonnenshine y producida ejecutivamente por Trip Friendly, hijo del productor original de la serie, Ed Friendly, “Little House on the Prairie” de Netflix es parte drama familiar, parte historia de aventuras. La historia sigue a la familia Ingalls a la sombra de la Guerra Civil estadounidense, determinados a hacer una nueva vida y lugar para sí mismos en un país que aún está descubriendo qué quiere ser. Aunque la serie es un poco lenta al principio, la fantasía infantil y los temas robustos resuenan hoy tanto como lo hacían hace 150 años.

La serie comienza con Laura, de 8 años (una maravillosa interpretación de Alice Halsey), reflexionando sobre la enorme aventura de su familia hacia el oeste. Su familia está compuesta por su madre, Caroline (Crosby Fitzgerald), su padre, Charles (Luke Bracey), y su hermana mayor, Mary (Skywalker Hughes). Después de dejar atrás su granja y a sus seres queridos, Laura describe el viaje hacia el oeste de los Ingalls, de casi 800 millas, como una experiencia llena de emoción y nuevas delicias. Sin embargo, cuando el cuarteto se acerca a su punto de parada en Independence, Kansas, las cosas se complican. Un cruce de río caótico y peligroso muestra de inmediato lo peligrosos que podían ser los viajes físicamente.

Aunque “Little House” tiene una narrativa más simple de lo que las audiencias del siglo XXI están acostumbradas, el tono tranquilo del programa permite que los puntos argumentales pragmáticos florezcan. Dos de los temas más significativos de la serie son el patriarcado y sus efectos en la comunidad, y el poder de la hermandad. Los sueños y deseos de Charles afectan directamente al bienestar de Caroline y sus hijas. Al dejar todo lo que conocían y amaban en Big Woods, Wisconsin, los Ingalls emprenden el camino hacia el oeste llenos de esperanza y con muy pocos recursos, y en el camino, la familia encuentra algunas manos amigas. Sin embargo, problemas de dinero, personas siniestras y contratiempos devastadores también afectan su experiencia. Charles es un hombre moderno para la época, que se desvive por su esposa e hijos. Sin embargo, Caroline, Mary y Laura no tienen un verdadero poder de decisión en la dirección de sus vidas. Escenas que muestran a Charles construyendo la nueva casa de la familia, un robo e incluso un embarazo esperado ilustran todo esto.

Sin embargo, uno de los componentes más texturizados y significativos del programa es la hermandad entre Laura y Mary. Desde el principio, está claro que Laura y Mary son muy diferentes. Audaz y valiente, Laura no duda en hacer preguntas y seguir su propio camino. Encuentra las lecciones de la escuela aburridas y prefiere estar afuera en lugar de hacer las tareas domésticas con Mary y su madre. Como su padre, es valiente y sin miedo, a menudo saluda a extraños, incluidos los indígenas, a pesar de los temores de Caroline. Mary, por otro lado, no es fanática del campo. Callada y reflexiva, prefiere pasar tiempo cosiendo y ayudando a su madre que pasear por las altas hierbas de la pradera con su hermana. Etiquetada como la responsable, siente el peso de las preocupaciones de sus padres y el temor aterrorizante de su hermana.

En el Episodio 6, “Paz en la Tierra”, los Ingalls pasan su primera Navidad atrapados solos en Independence. Con Caroline descansando en los últimos días de su embarazo y aún sintiéndose afectada por una discusión que tuvo con Laura, es tarea de Mary asegurarse de que su hermana pequeña tenga una Navidad para recordar. El episodio aborda de manera excelente las cargas que normalmente vienen con ser la hija mayor.

“Little House on the Prairie” comienza justo después de la violencia y el terror de la Guerra Civil. Muestra un país aún en su infancia y gente tratando de descubrir quiénes son en el mundo. El racismo, los prejuicios y la desconfianza entre los colonos y la tribu Osage, así como entre los colonos blancos y la gente negra en el pueblo, son prominentes en la serie, aunque quizás una representación mucho más suavizada que en la realidad. El Dr. Tann (Jocko Sims), basado en un médico negro de la vida real que salva la vida de los Ingalls, es el único médico en millas y nació libre en Filadelfia, lo que muestra un aspecto raramente visto de la experiencia de los afroamericanos en ese momento.

Además, la serie aborda la naturaleza depredadora del gobierno contra los indígenas y cómo devastó permanentemente generaciones de personas que una vez vivieron y prosperaron en la tierra. El programa también muestra cómo el ferrocarril sentó un precedente para que otras grandes empresas atrajeran a ciudadanos ingenuos que buscaban su propio pedazo del sueño americano.

En general, para aquellos que amaron la serie original y los libros, y para los espectadores que se están presentando a los Ingalls por primera vez, “Little House” ilustra la belleza de la comunidad, los horrores del avance y desplazamiento, y el costo de ser un estadounidense. Para aquellos que conocen los libros de Wilder, saben que Independence, Kansas es solo el comienzo de una gran aventura. Los Ingalls regresarán para la Temporada 2 en Netflix.

“Little House on the Prairie” ahora está disponible en Netflix.