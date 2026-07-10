Familias enteras aniquiladas: Amnistía pide investigar ataques de Israel en el Líbano como crímenes de guerra

En un nuevo informe publicado el jueves, Amnistía Internacional citó evidencia de que los ataques israelíes en Líbano desde la reanudación de las hostilidades en marzo no han distinguido entre objetivos civiles y militares, lo que ha resultado en la muerte de familias enteras y niños.

El grupo de derechos con sede en Londres pidió una investigación sobre tres ataques aéreos israelíes que ocurrieron en el sur de Líbano al comienzo de la guerra y que mataron a 24 civiles, incluidos 12 niños.

¿Qué pasó? Según Amnistía, el 6 de marzo, el ejército israelí atacó un edificio residencial en el barrio de al-Thakana del distrito de Tiro, sin previo aviso, matando a ocho miembros de una familia civil, incluidos tres niños.

Otro ataque aéreo israelí destruyó una casa el 12 de marzo en el pueblo de Irkay en el distrito de Sidón, matando a siete miembros de una familia, incluidos cuatro niños.

El 13 de marzo, siete civiles murieron en un ataque israelí que alcanzó una vivienda en el barrio de al-Rahbat en el distrito de Nabatiye. Entre los fallecidos se encontraba una pareja y sus cuatro hijos.

Amnistía Internacional dijo que entrevistó a 15 personas, incluidos sobrevivientes, familiares, paramédicos y periodistas que visitaron los sitios de los ataques, y analizó imágenes satelitales, reuniendo suficiente evidencia para concluir que las “fuerzas israelíes violaron el derecho internacional humanitario, incluido al no distinguir entre civiles y objetivos militares, llevando a cabo ataques dirigidos contra civiles u objetos civiles, o al no tomar todas las precauciones factibles para minimizar el daño a los civiles”.

Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía para Oriente Medio y África del Norte, condenó los ataques israelíes en el informe, diciendo: “En el espacio de solo una semana, las fuerzas militares israelíes han devastado familias enteras, incluidos una docena de niños, en Líbano, demostrando un desprecio insensible por la vida de los civiles”.

Antecedentes: Líbano fue arrastrado al conflicto de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbollah afirmó un ataque con cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Israel respondió lanzando una ofensiva a gran escala en todo el país, matando a más de 4.321 personas, incluidos 253 niños, según el Ministerio de Salud del Líbano.

En Israel, dos civiles han sido asesinados durante la guerra, mientras que al menos 39 soldados israelíes han sido asesinados en el sur de Líbano en ataques de drones de Hezbollah y enfrentamientos con los combatientes del grupo, según informes de medios israelíes.

Más información: Beckerle se refería al Artículo 13 del acuerdo marco que Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron el 26 de junio después de cuatro días de intensas conversaciones entre representantes libaneses e israelíes en el Departamento de Estado en Washington.

Bajo el acuerdo de 14 puntos, las partes libanesa e israelí expresaron su intención de poner fin formalmente a cualquier estado de guerra a través de negociaciones respaldadas por Estados Unidos.

Sin embargo, el Artículo 13 establece que Líbano e Israel se comprometen a cesar “todas las acciones hostiles o adversas en foros políticos o legales internacionales”, una cláusula que expertos legales y de derechos dicen que podría impedir que las víctimas de presuntos crímenes de guerra israelíes en Líbano busquen justicia a través de tribunales internacionales.

Líbano e Israel iniciaron conversaciones directas históricas en Washington el 16 de abril. Se espera que una sexta ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos tenga lugar en Roma el 15 y 16 de julio, dijo el embajador de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, tras una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun el jueves.