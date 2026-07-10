Los hablantes de inglés están sintonizando las transmisiones de la Copa Mundial en español

MIAMI – Ashleigh Hallam enseña inglés como segundo idioma en su biblioteca local en Indiana. El fútbol ahora le está enseñando español como segundo idioma.

Para ella, este Mundial no podría tener más sentido.

Hallam es una de un número considerable de personas de habla inglesa en los Estados Unidos que están haciendo algo estos días que podría considerarse un tanto sorprendente: están viendo las transmisiones de los partidos del Mundial en español en Telemundo, aunque tengan poca idea, o en algunos casos, ninguna idea, de qué están diciendo los locutores.

“Realmente no puedo entender todo lo que dicen en Telemundo porque hablan en español”, dijo Hallam. “Pero entiendes lo que está sucediendo”.

La matemática es simple. Las cifras del censo muestran que alrededor del 20% de la población de los Estados Unidos es hispana, sin embargo, Telemundo señala las clasificaciones de Nielsen para mostrar que aproximadamente la mitad de los espectadores del Mundial en los Estados Unidos han visto al menos alguna parte de algunos partidos en español. Cada partido del torneo ha estado disponible para los espectadores en Estados Unidos en inglés en Fox o FS1, en español en Telemundo o Universo, y hay opciones de transmisión como Fox One o Peacock.

Entre las razones comúnmente citadas por los espectadores que hablaron con The Associated Press en los últimos días: una fascinación con el famoso “¡Goooooool!” del reconocido locutor Andrés Cantor. Telemundo no corta para comerciales (como lo hace Fox) durante las pausas de hidratación tan criticadas. Algunos simplemente encuentran que las transmisiones son más entretenidas. Y en otros casos, es una decisión basada en el costo: Peacock, que incluye Telemundo, tiene un precio más bajo que Fox One.

El fútbol como un lenguaje global, que trasciende un vocabulario limitado

Jackson Braunius es un nativo de Michigan que vio un partido de Estados Unidos la semana pasada desde un asiento en un bar de un restaurante en Miami Lakes, Florida. Dijo que habla casi nada de español – “sé ‘cerveza'”, dijo, tocando su vaso de cerveza – pero no le importó en absoluto ver en Telemundo.

“Descubrí la ciencia aquí”, dijo Braunius. “Cuando no están hablando muy fuerte, no está sucediendo nada. Cuando se ponen ruidosos, hay una oportunidad. Cuando se ponen muy ruidosos, probablemente habrá un gol”.

El comediante Trevor Noah ha estado organizando fiestas para ver el Mundial en YouTube. Ha cambiado a las transmisiones en español, y el problema de las pausas de hidratación fue una parte importante de esa decisión.

“Estamos viendo a los jugadores en la cancha discutiendo lo que está sucediendo. Ves qué técnico está más estresado. Algunos jugadores se dan palmaditas en la espalda. Esto es parte del juego”, dijo Noah en uno de sus vídeos de YouTube. “Siento que cuando cortas a comerciales, pierdes esto – pierdes el estrés, pierdes la alegría, la anticipación. Entonces, nuevamente, un saludo a Telemundo: realmente, una cobertura increíble”.

Telemundo ha escuchado los elogios, y ha agradecido a los anglófonos – así como a Noah directamente – por alabar su cobertura.

La buena noticia para todos es que parece haber suficientes espectadores en este momento. Y el éxito de este torneo podría llevar a una guerra de ofertas por el Mundial de 2030, con algunas informaciones que sugieren que los derechos para la televisión en inglés y en español se empaquetarán juntos en ese acuerdo. Eso no fue el caso para este Mundial.

Fox Sports dijo que el partido Bélgica-Estados Unidos del lunes por la noche tuvo un total de audiencia máxima de alrededor de 41 millones en un momento, lo que lo convierte en la “transmisión de fútbol más vista en la historia de Estados Unidos”, dijo la cadena. En otras palabras, el último partido de Estados Unidos en este Mundial tuvo más espectadores que cualquier otro evento en este país desde el Super Bowl – con al menos 45 millones de espectadores en promedio entre Fox (33 millones) y Telemundo (estimados 12 millones). El Super Bowl más reciente tuvo un promedio de alrededor de 125 millones de espectadores, según datos de Nielsen.

Anglófonos se enganchan a Telemundo

William Kennedy de Miami está casado con una mujer colombiana, cuyo idioma nativo es el español. Dice que solo sabe lo suficiente de español como para poder pedir comidas en restaurantes. Y sin embargo, se encuentra a menudo viendo partidos del Mundial en Telemundo.

Si Colombia estaba en juego, la casa de Kennedy estaba viendo Telemundo. Si Colombia – que fue eliminada en penales por Suiza el martes – no está jugando, Kennedy usualmente termina viendo Telemundo de todos modos.

“Cuando los comentaristas estadounidenses están haciendo el partido, no sé qué partido están viendo. Simplemente no lo sé”, dijo Kennedy. “Prefiero sentir la emoción en español porque básicamente lo que sucede es que están hablando, y luego hablan muy, muy rápido, y luego se ponen ruidosos y tu cerebro simplemente piensa, ‘Oh, algo está sucediendo’, aunque no sepa qué está sucediendo”.

Hallam – que encuentra que el Mundial ha sido una gran manera de unirse más con sus estudiantes de habla hispana – solo se convirtió en una gran fanática del fútbol hace unos años, cuando su hija decidió que quería jugar en una liga recreativa para niños de primaria. La liga necesitaba entrenadores, así que Hallam literalmente sacó un libro de “entrenamiento para principiantes” y comenzó a enseñarse el juego.

Continuó entrenando a su hija hasta la escuela secundaria. Ahora, está enganchada al fútbol y a las transmisiones en español – y planea seguir viendo, incluso cuando termine el Mundial.

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Lamy informó desde Indianápolis.

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